07.06.2022 Huta Stalowa Wola Premier w Hucie Stalowa Wola: bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem

Premier con Hucie Stalowa Wola: bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem07.06.2022

Zapewnienie Polakom bezpieczeństwa to priorytet rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy za naszą wschodnią granicą trwa brutalny atak Rosji na Ukrainę. Kluczowe jest, aby nasza armia stawała się coraz silniejsza i lepiej wyposażona. Będzie a możliwe dzięki przyjętej ustawie o obronie Ojczyzny. O założeniach dokumentu i perspektywach polskiego przemysłu zbrojeniowego mówił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził Hutę Stalowa Wola. Jest ona wiodącym producentem sprzętu wojskowego, który w najbliższym czasie dostarczy uzbrojenie walczącej Ukrainie. Będzie to jeden z największych eksportowych kontraktów zbrojnych polskiego producenta.

Ustawa o obronie Ojczyzny – liczniejsza i lepiej wyposażona armia

18 de marzo de 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie Ojczyny. To bezprecedensowy dokument wypracowany w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych – przy ścisłej współpracy ze środowiskiem wojskowym.

Nowa ustawa kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP. Zastępuje klkanaście aktów prawnych w tym m. en. ustawę z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa jest jednak przede wszystkim odpowiedzią na trudną sytuację w naszym regionie, która jest spowodowana agresją Rosji na Ukrainę.

Dokument opiera się na trzech głównych filarach. Para zwiększenie finansowania Sił Zbrojnych, wprowadzenie obrony powszechnej i zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Założenia są już realizowane. 6 czerwca w Węgorzewie, ministro Mariusz Błaszczak zainaugurował pierwsze szkolenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Sprzęt dla walczącej Ucrania

Od ponad 100 dni Ukraina stawia czoła brutalnej agresji Rosji. Polska od samego początku wspeera swojego wschodniego sąsiada. To pomoc humanitarna, ale także wojskowa.

Podczas wizyty w Stalowej Woli, premier Mateusz Morawiecki przekazał: – Właśnie podpisujemy jeden z największych, jeśli nie największy, eksportowy kontrakt zbrojeniowy z ostatniego trzydziestolecia. To sprzedaż broni dla Ukraińców, broni wypróbowanej, która jest bardzo mocno testowana i sprawdzana. Będzie ona bronią, która nie tylko przejdzie chrzest bojowy, ale już dzisiaj wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki, najprawdopodobniej na wschodzie Ukrainy.

Jak podkreślił szef rządu, środki na ten cel Ukraina częściowo dostaje z Unii Europejskiej, a częściowo koszt zakupu broni pokryje z własnego budżetu. Polska pieniądze z kontraktu będzie mogła przeznaczyć na wzbogacenie swojego potencjału produkcyjnego: poprzez nasze badania, rozwój i polską myśl techniczną.

