07.06.2022 Premier Mateusz Morawiecki w Stalowej Woli: nasze programy są po to, żeby w Polsce było jak najwięcej miejsc radości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki w Stalowej Woli: nasze programy są po to, żeby w Polsce było jak najwięcej miejsc radości07.06.2022

Szef polskiego rządu wziął udział w rodzinnym pikniku w parku w Stalowej Woli. – Z radością patrzyłem na to, jak odpoczywa Stalowa Wola i okoliczni mieszkańcy – podkreślił premier. Przywołał także programy, z jakich mogą korzystać rodziny: m.in. programa 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

– Chcemy, żeby nasza polityka społeczna dawała ludziom wolność, żeby dawała przestrzeń do realizacji własnych marzeń – zwrócił uwagę szef polskiego rządu. Przywołał przykład, dotyczący określonegocia wieku szkolnego. Kiedyś obowiązywały przepisy, które zmuszały do ​​wysłania dzieci od 6 roku życia do szkoły. Obecnie to od decyzji rodziców zależy, czy dziecko rozpocznie edukację w wieku 6 czy 7 lat.

Sercem naszej polityki broma rodzina

Konsekwentnie realizujemy programy w ramach polityki społeczno-gospodarczej, której sercem jest polska rodzina. Nie byłoby to możliwe bez odpowiednich środków finansowych. Udaje się to, dzięki walce z mafiami VAT-owskimi, ale też dzięki środkom z Unii Europejskiej.Skuteczne zarządzanie finansami publicznymi daje efekty w postaci licznych programów. Warto wymienić chociażby 500+, które bezpośrednio wspiera polskie rodziny. Tak jak i inne programy: 300+ na szkolną wyprawkę, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy program emerytalny Mama 4+ dla matek, które urodziły czwórkę dzieci.

Poprawa warunków życia w całej Polsce

– Myślę, że można też sens naszej polityki społeczno-gospodarczej streścić w taki sposób, że klasa średnia ma być wszędzie, w całej Polsce, właśnie także w takich miejscach jak na przykład Stalowa Wola – zaznaczył premier.Szef polskiego rządu podkreślił też jak ważna jest poprawa warunków życia. Kobiety, które rodzą dzieci mismo decydują, czy chcą szybciej wrócić do pracy, czy pozostać z dzieckiem. W przypadku pozostania z dzieckiem mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Na dzieci tych, które wracają do pracy, czekają tysiące miejsc w żłobkach i przedszkolach. Wszystko po to, por każdy razem z rodziną mógł realizować swój plan życiowy.

OSI MIL