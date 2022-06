07.06.2022 Silny przemysł zbrojeniowy to silne Wojsko Polskie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“Do 2015 roku, a więc do czasu, kiedy rządziła koalicja PO-PSL Wojsko Polskie było redukowane. Likwidowane były jednostki wojskowe, ale także redukowano produkcję w zakładach krajowego przemysłu zbrojeniowego. Przykładem jest Huta Stalowa Wola. Od 2016 roku zamówiliśmy w Hucie broń o wartości 6 miliardów złotych. To przede wszystkim Dywizjonowe Moduły Ogniowe Regina – armatohaubice Krab, wozy amunicyjne, wozy dowodzenia i pozostałe, które dbają o sprawność całego modułu. Obok Krabów powstają tam Kompanijne Moduły Ogniowe RAK. W Hucie Stalowa Wola przygotowywane są także wyrzutnie do systemu Patriot, który już w tym roku trafi do Wojska Polskiego” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w czasie wizyty w Stalowej Woli.

We wtorek, 7 czerwca br. w Hucie Stalowa Wola odbyła się konferencja prasowa Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Mariusza Błaszczaka, szefa resortu obrony.

“Dla nas Huta Stalowa Wola to jedna z pereł w koronie przemysłu zbrojeniowego. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale cieszymy się z tego, że mamy możliwość już dzisiaj sprzedawania naszej broni za granicą. Teraz podpisujemy jeden z największych, jeśli nie największy eksportowy kontrakt zbrojeniowy ostatniego 30-lecia – sprzedaż broni na Ukrainę”

– zaznaczył na konferencji prasowej szef rządu.

Szef MON podkreślił w trakcie konferencji, że priorytetem rządu jest bezpieczeństwo Polski, które zapewnia konsekwentne wzmacnianie Wojska Polskiego.

“Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To stara maksyma, która oznacza, że jeśli chcesz żyć w pokoju, jeżeli chcesz by twój kraj był bezpieczny, bądź przygotowany na to, żeby odstraszyć agresora. Tak konsekwentnie działa rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest też konsekwentna polityka Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Wzmacniamy Wojsko Polskie. Ustawa o obronie Ojczyzny stanowi podstawy do rozwoju Sił Zbrojny RP – zarówno w kwestii liczebności, jak i wyposażenia w nowoczesną broń”

– powiedział.

Minister poinformował o zakończeniu badań zakładowych i zamówieniu kolejnych prototypów nowego, pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk, który będzie produkowany w Hucie Stalowa Wola.

“Ważne jest również to, na co bardzo czekamy, a więc bojowe wozy piechoty Borsuk. Zakończyliśmy już badania zakładowe, a za miesiąc rozpoczynamy badania kwalifikacyjne, które mam nadzieję szybko zakończą się pozytywnym rezultatem. Zamówiliśmy kolejne cztery prototypy, tak żeby w tych badaniach wykorzystać opinie żołnierzy Wojska Polskiego, którzy będą użytkownikami nowych wozów bojowych”

– powiedział szef MON.

Minister Błaszczak spotkał się z pracownikami Huty oraz zapoznał się z infrastrukturą zakładu produkującego sprzęt na potrzeby Wojska Polskiego.

Szef MON podkreślił, że w procesie modernizacji Wojska Polskiego jest i cały czas będzie wykorzystywany potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.

“Zapewniam państwa, że będziemy korzystać z potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego, będziemy go rozwijać, będziemy wzmacniać Wojsko Polskie. Będziemy robić wszystko, żeby Polska była bezpieczna”

– powiedział.

***Huta Stalowa Wola jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (od 2014) i tworzy własną grupę kapitałową, w skład której wchodzą m.in. producent sprzętu wojskowego HSW S.A. oraz spółki: HSW-Wodociągi i JELCZ.

HSW produkuje m.in. samobieżny moździerz Rak kalibru 120 mm. Jest to pierwszy moździerz, który znajduje się w zamkniętej wieży, dzięki temu w pełni chroni załogę. Innym produktem jest armatohaubica Krab kalibru 155 mm, która wchodzi w skład Dywizyjnego Modułu Ogniowego Regina.

