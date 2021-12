28.12.2021 Konsekwentnie wzmacniamy potencjał Wojska Polskiego

Source: Government of Poland in Polish

„Artylerzyści z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich przyjęli nowoczesny sprzęt – armatohaubice KRAB. To armatohaubice wyprodukowane w Hucie Stalowa Wola, więc polski przemysł zbrojeniowy dostarczył ten sprzęt wojskowy na wyposażenie Wojska Polskiego. To bardzo ważne, żeby Polska była bezpieczna. Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest właśnie bezpieczeństwo. Cieszę się, że mogłem przekazać ten sprzęt w ręce tak doświadczonych żołnierzy, jakimi są żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Rzeszowie.

We wtorek 28 grudnia br. szef MON uczestniczył w przekazaniu żołnierzom 18. Dywizji Zmechanizowanej samobieżnych armatohaubic Krab.

„Ważne jest to, żeby Wojsko Polskie się rozwijało, więc na wyposażenie Wojska Polskiego, do 21 Brygady trafił ten nowoczesny sprzęt. To jest pierwsza z trzech baterii, która trafi do dywizjonu artylerii. Kolejne dwie baterie trafią na wyposażenie tego dywizjonu w roku przyszłym, a ze względu na to, że przygotowana została ustawa o obronie Ojczyzny, w przyszłym roku jeszcze bardziej wzmocnimy potencjał Wojska Polskiego”

– zapowiedział minister.

Pierwszą baterię otrzymał 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia. Dywizjon działa w strukturach 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest jedną z trzech brygad – nowoutworzonej na wschodzie Polski – 18. Dywizji Zmechanizowanej.

W skład przekazanej przez szefa MON baterii wchodzą: wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, osiem 155 mm haubic KRAB, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu.

Minister przypomniał, że 18. Dywizja Zmechanizowana pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na wschodzie kraju oraz na wschodniej flance NATO.

„Żołnierze z 21. Brygady służą także na granicy polsko-białoruskiej, a wiec można powiedzieć, że oprócz tego, że podnoszą swoje umiejętności, że rozwijają swoją jednostkę, to także służą w imię bezpieczeństwa naszej Ojczyzny na granicy. Zapewnienie bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej jest wyzwaniem – wszyscy doskonale o tym wiemy. Można powiedzieć w ten sposób, że dzięki właśnie wsparciu jakie Wojsko Polskie udzieliło Straży Granicznej, granica polsko-białoruska jest bezpieczna. Odparty został atak hybrydowy”

– dodał szef MON.

Przypomniał, że 18. Dywizja Zmechanizowana, która powstała w 2018 roku, która w tym roku została certyfikowana, stoi na straży naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

„Ta Dywizja będzie się sukcesywnie rozwijała i wzmacniała. To jest bardzo charakterystyczne, że Dywizja powstała w miejscu, w którym nie było tak dużego związku taktycznego. W 2011 roku, wtedy kiedy rządziła koalicja PO-PSL zlikwidowano 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną. Odkąd władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, Wojsko Polskie jest rozwijane i wzmacniane”

– zapewnił Mariusz Błaszczak.

„Dzisiaj uczestniczymy w uroczystości przekazania pierwszej baterii Krabów do 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. To jest duża zmiana jakościowa. Ten sprzęt daje duże możliwości ogniowe, manewrowe, a co najważniejsze, daje duże możliwości dla 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest filarem 18. Dywizji Zmechanizowanej”

– powiedział podczas przekazania sprzętu generał Jarosław Gromadziński, dowódca „Żelaznej Dywizji”.

Do jednostek Wojska Polskiego sukcesywnie dostarczane są samobieżne 155-mm armatohaubice KRAB. Jednocześnie jest to jedno z największych zamówień w polskiej zbrojeniówce, a kwota zawartego kontraktu z Hutą Stalowa Wola na zakup 96 samobieżnych haubic wynosi ponad 4,6 mld zł. Podpisana w 2016 r. umowa dotyczyła 4 Dywizjonowych Modułów Ogniowych. Dostawy zgodnie z zawartą umową mają zakończyć się w 2024 r.

***155 mm haubica KRAB przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady, może realizować zadania ogniowe do 30 km klasyczną amunicją artyleryjską oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem (gazogeneratorowym). Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. Kierowanie ogniem jest w pełni automatyczne. Prowadzi się je z wykorzystaniem Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ.

***Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 2018 roku na wschodzie Polski powstała 18. Dywizja Zmechanizowana. Stanowi kluczowy element wzmocnienia ściany wschodniej. W czerwcu br. dowództwo 18. Dywizji podczas największego i najważniejszego ćwiczenia tego roku DRAGON-21 zostało poddane certyfikacji, czyli sprawdzeniu zdolności do planowania i organizowania walki. Był to najważniejszy test najmłodszej, czwartej, dywizji Wojska Polskiego. Certyfikacja zakończyła się pomyślnie. W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą: 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 19 Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także 18 Pułk Logistyczny z Łomży i 18 Batalion Dowodzenia z Sielec. W trakcie formowania są 18 Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa oraz 18 Pułk Artylerii w Nowej Dębie oraz 18 Batalion Rozpoznawczy w Przasnyszu.

