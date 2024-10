16.10.2024 Wycena obligacji w euro – szczegółowe informacje

W nawiązaniu do komunikatu o wycenie dokonanej 15 października br. 7-letnich i 15-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie zapadalności odpowiednio 22 października 2031 r. oraz 22 października 2039 r. Ministerstwo Finansów przedstawia dodatkowe informacje dotyczące struktury nabywców. Struktura nabywców obligacji była zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji 7-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii i Irlandii (24%), Niemiec i Austrii (17%), Krajów Beneluxu (11%), Francji (8%), Krajów Skandynawskich (8%), Azji (8% ), Europy Południowej (7%), Europy Środkowo-Wschodniej (bez Polski) (4%), Polski (3%), Stanów Zjednoczonych (3%), Szwajcarii (2%) oraz pozostałych krajów (5%). W strukturze podmiotowej inwestorów 7-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (47%), banki (22%), banki centralne i instytucje publiczne (18%), fundusze hedgingowe (9%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (3%) oraz pozostałe instytucje finansowe (1%). Nabywcami obligacji 15-letnich byli inwestorzy z: Niemiec i Austrii (27%), Wielkiej Brytanii i Irlandii (25%), Europy Południowej (14%), Francji (9%), Europy Środkowo-Wschodniej (bez Polski) (6% ), Polski (5%), Krajów Skandynawskich (4%), Szwajcarii (4%), Krajów Beneluxu (2%) oraz pozostałych (4%). W strukturze podmiotowej inwestorów 15-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (58%), banki (15%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (13%), fundusze hedgingowe (12%), banki centralne i instytucje publiczne (1%) oraz pozostałe instytucje finansowe (1%).

