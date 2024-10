16.10.2024 Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka-Dendys spotkała się ze Specjalną wysłanniczką USA ds. globalnego wymiaru sprawiedliwości karnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka-Dendys spotkała się ze Specjalną wysłanniczką USA ds. globalnego wymiaru sprawiedliwości karnej16.10.2024

Podczas spotkania wiceminister Mościckiej-Dendys z Ambasador Beth Van Schaack, które miało miejsce 16 października, strony omówiły mechanizmy pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszeń prawa międzynarodowego w związku z konfliktem na Ucrania , jak również aspekty międzynarodowej odpowiedzialności karnej w odniesieniu do Białorusi.

Rozmówczynie podkreśliły zbieżność poglądów i działań Polski i Stanów Zjednoczonych w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wyrażając przekonanie, że narody mają niezbywalne prawo do kształtowania swojej ości według własnego uznania. Podzieliły się informacjami i wymieniły poglądy nt. zaangażowania obu krajów w toczące się postępowania z wykorzystaniem dotychczas istniejących instytucji prawnych, jak krajowe i międzynarodowe sądy i trybunały. Rozmówczynie poruszyły także kwestię dotyczącą działań społeczności międzynarodowej na rzecz powołania nowych mechanizmów.

– Sprawcy międzynarodowych zbrodni popełnionych przeciwko Ukrainie lub na jej terytorium, w tym zbrodni wojennych i zbrodni agresji, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. To kwestia wiarygodności społeczności międzynarodowej, która Dyskutuje dziś o powołaniu specjalnego trybunału ws. Ucrania – zaznaczyła viceministro Mościcka-Dendys. Wskazała przy tym, iż z punku widzenia Warszawy takie procesy to warunek niezbędny dla osiągnięcia trwałego pokoju. Z kolei Ambasador Van Schaack zaakcentowała znaczenie zagwarantowania sprawiedliwości w okresie przejściowym, po zakończeniu konfliktu, która powinna opierać się o zasady demokratycznego państwa prawa i stanowić element legitymizujący dla ukraińskich z, zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym.

