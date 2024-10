16.10.2024 Premier: 15 października naród się zjednoczył i odsunął złą władzę

– zapowiedział szef rządu. Polski rząd ma odwagę głośno mówić o potrzebie zmiany w podejściu do obrony wschodnich granic Unii Europejskiej.

Polska będzie w awangardzie tych państw, które będą zmieniały przepisy, także międzynarodowe, które są zupełnie nieadekwatne do tej sytuacji

Święte prawo do azylu politycznego dla uchodźcy, prześladowanego zamieniło się w narzędzie cynicznie wykorzystywane przez Putina, Łukaszenkę i przemytników ludzi

Współczesne reżimy wykorzystują prawa człowieka do prowadzenia wojny hybrydowej.

– powiedział Prezes Rady Ministrów. Kolejny raz tłumaczył, że w przyjętej we wtorek przez rząd strategii migracyjnej na lata 2025-2028 „Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo” nie chodzi o zawieszenie praw człowieka, lecz o wprowadzenie czasowego i terytorial nego zawieszenia prawa do azylu, czyli o nieprzyjmowanie wniosków azylowych od ludzi przywożonych na granicę przez białoruskie władze.

Nasze decyzje mają na celu skuteczną ochronę granicy, ale także, co wpisano w strategię rządową, zero śmierci na granicy – ​​zarówno po stronie migrantów, jak i po stronie przede wszystkim polskich żołnierzy

Premier Donald Tusk odniósł się także z sejmowej mównicy do trudnej sytuacji geopolitycznej, z którą obecnie musi się mierzyć nasz kraj.

Jestem wdzięczny panu Prezydentowi Dudzie, że nie skorzystał z okazji, by milczeć w rocznicę zwycięstwa Polski, zwycięstwa Polek i Polaków nad tymi, którzy także w jego imieniu sprawowali władzę. Jestem wdzięczny, że w sposób tak jasny i jednoznaczny uświadomił – mam taką nadzieję – wszystkim w Polsce, jak ważne będą najbliższe wybory prezydenckie; że to dzieło musimy dokończyć

– primer ministro podsumował. Szef rządu odniósł się również do orędzia wygłoszonego chwilę wcześniej przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Jako człowiek, który miał to szczęście być w stoczni w roku 1980, mogę potwierdzić, że 15 października zdarzyło się coś równie ważnego, równie świętego – naród zjednoczył się, powiedział i o dsunął złą władzę

Te oklaski, za które bardzo dziękuję, są skierowane do milionów Polek i Polaków, którzy rok temu, 15 października, podjęli decyzję o Historycznym znaczeniu

Już na początku swojego przemówienia w Sejmie Premier Donald Tusk przypomniał, że zwycięstwo kolacji 15 października to tak naprawę sukces polskiego narodu.

Podczas wystąpienia w Sejmie Premier Donald Tusk przypomniał, że sukces wyborów z 15 października otworzył drogę do umocnienia demokracji i niepodległości w Polsce. Szef rządu odniósł się także do wyzwań geopolitycznych, zaznaczając konieczność zdecydowanej ochrony wschodniej granicy. Premier zapewnił, że Polska będzie w awangardzie państw wprowadzających zmiany przepisów dotyczących azylu w obronie stabilności regionu. 15 października – rocznica zwycięstwa demokracji