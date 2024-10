01.10.2024 Sejm przyjął projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Przyjęte rozwiązania przywrócą systemowi dochodów samorządów przejrzystość i zapewnią ich apolityczny charakter.

Dochody lokalnych społeczności oparte będą na obiektywnych parametrach, mierzalnych za pomocą danych statystycznych.

W 2025 p. dochody JST wzrosną o 24,8 mld zł w stosunku do obowiązującego systemu

Każdy samorząd będzie miał zagwarantowane wyższe dochody niż obecnie.

W perspektywie najbliższej dekady dochody JST wzrosną o ponad 345 mld zł.

Najważniejsze założenia reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego:

– wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie ich dochodów własnych;

– zmniejszenie wpływu zmian podatkowych na poziomie centralnym na dochody podatkowe JST;

– dochody podatników będą podstawą naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT (dochody JST nie będą zależały od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody mają mieszkańcy. Ułatwi to samorządom wieloletnie planowanie, w m w planowanie inwestycyjne);

– do bazy naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT będą wliczane dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych;

– naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej;

– likwidacja wydatków JST z tytułu wpłat „janosikowego” do budżetu państwa;

– wydzielenie miast na prawach powiatu jako oddzielnej kategorii JST;

– odejście od kilku rozdrobnionych rezerw subwencji ogólnej na rzecz jednej dużej.

Proyecto ustawy wzmacnia także samodzielność finansową samorządów:

– nastąpi jakościowa zmiana w strukturze dochodów budżetów samorządowych w postaci zasadniczego wzrostu poziomu dochodów. W efekcie dochody własne odzyskają swój podstawowy i stymulacyjny charakter;

– reforma oznacza koniec z subwencjonowaniem bogatych samorządów. Będą one finansowane z dochodów własnych pochodzących ze swojego terenu;

– zgodnie z ideą samorządności subwencja ogólna z budżetu będzie mieć charakter uzupełniający;

– istotnie zwiększą się także środki na potrzeby rozwojowe JST – z poziomu 3,5 mld zł do poziomu 8,6 md zł, tj. 245%.

Dodatkowo w roku 2025 środki rezerwy subwencyjnej zostaną przeznaczone:

w wysokości 40 millones de zł dla gmin, w których powierzchnia parku narodowego, znajdująca się na terenie gminy, jest większa niż 20% powierzchni tej gminy lub powierzchnia parku narodowego na obszarze gminy jest większa niż 2000 ha;

w wysokości 30 millones PLN por gmin uzdrowiskowych.

MIL OSI