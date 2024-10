01.10.2024 Rząd przyjął projekt ustawy zmieniający akcyzę na wyroby tytoniowe, nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniający akcyzę na wyroby tytoniowe, nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych01.10.2024

Wprowadzone w 2021 podwyżki stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i nowatorskie (akcyzowa mapa drogowa) okazały się niewystarczające wobec:

Zwiększającej się z roku na rok siły nabywczej konsumentów oraz

Potrzeby zmniejszenia różnic cenowych wyrobów tytoniowych.

Urealnią akcyzową mapę drogową poprzez podwyższenie stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie (podgrzewane wyroby tytoniowe),

Obejmą zakresem drogowej mapy akcyzowej płyn do papierosów elektronicznych,

Zmniejszą różnice cenowe wyrobów tytoniowych w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej,

Ograniczą ekonomiczną dostępność wyrobów tytoniowych i ich substytutów a co za tym idzie ograniczą spożycie tych wyrobów, szczególnie przez młode osoby.

Dotychczasowe stawki opodatkowania będą obowiązywać del 28 de julio de 2025 roku. Od 1 marca 2025 roku będą obowiązywać nowe stawki akcyzy.

