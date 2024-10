01.10.2024 Ministro Bejda z wizytą w Korei Południowej

Defilada, będąca centralnym punktem obchodów, stała się również okazją do zaprezentowania nowoczesnych technologii wojskowych oraz zdolności bojowych armii Korei Południowej. Szczególną uwagę uczestników przyciągnęła premierowa prezentacja pocisku balistycznego Hyunmoo-5, który po raz pierwszy został oficjalnie pokazany podczas defilady. Ten nowoczesny pocisk to kluczowy element południowokoreańskiego systemu obrony. Obecność polskiej delegacji na tym wydarzeniu podkreślała znaczenie rosnących więzi między oboma krajami, które od lat rozwijają współpracę w dziedzinie obronności, zwłaszcza w zakresie wymiany technologii wojskowych i świadczeń. Po zakończeniu defilady, delegacja MON w towarzystwie wiceministra Obrony Narodowej Korei Pana Il Sunga, uczestniczyła w spotkaniu w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) – jednym z najbardziej ufortyfikowanych i simbólicoznych miejsc na świecie, oddzielającym Kore ę Południową od Korei Północnej. Podczas tej wizyty Ministra Bejda miał możliwość zapoznania się z koreańskim systemem ochrony granicy. Strona koreańska przedstawiła szczegóły dotyczące zaawansowanych technologii i procedur, jakie stosuje w ochronie DMZ, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności w tym regionie.

