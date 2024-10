Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Było to pierwsze od siedmiu lat spotkanie szefów polskiej i włoskiej dyplomacji. Wśród tematów konsultacji znalazły się m.in. obronność w ramach NATO i Unii Europejskiej, polityka migracyjna, wsparcie dla Ukrainy oraz polityka rozszerzenia UE.

Przykładem bardzo dobrych relacji dwustronnych jest współpraca Polski i Włoch w dziedzinie bezpieczeństwa, związana z udziałem włoskich sił powietrznych i marynarki wojennej w operacjach NATO na terytorium Polski oraz obecnością Kontyngentu Wojskowego w akwenie Morza Śródziemnego w ramach misji UE.

Ministro Sikorski podkreślił, że z ministrem Tajanim dostrzegają zagrożenie dla systemu Schengen – wcześniej było to zagrożenie ze strony Morza Śródziemnego, szlaku bałkańskiego, a teraz także ze strony granicy białoruskiej. – Białoruś prowadzi wojnę hybrydową przy pomocy pseudo migrantów, ale ważny jest tego skutek – nasze społeczeństwa muszą odzyskać przekonanie, że rządy zarówno na płaszczyźnie narodowej i unijnej egzekwują to enne prawo do kontrolowania migracji – zaznaczył szef polskiego MSZ.

Ministro zaapelował również o szerszą pomoc Zachodu dla Ukrainy, szczególnie w zakresie uzbrojenia służącego obronie przestrzeni powietrznej, oraz o zniesienie zakazu użycia zachodniej broni dalekiego zasięgu na terenie Rosji.

Ponadto szef polskiego MSZ podziękował swojemu włoskiemu odpowiednikowi za wspólny protest przeciwko atakom Izraela na kontyngent UNIFIL w Libanie. Rozmówcy omówili sytuację na Bliskim Wschodzie, wyrażając niepokój z powodu eskalacji napięcia w Libanie oraz podkreślając potrzebę działań społeczności międzynarodowej na rzecz rozwiązania dwupaństwowego.

W kwestii agendy europejskiej i polityki rozszerzenia Ministro de la UE Sikorski zapewnił swojego rozmówcę, że postęp w dziedzinie akcesji do UE zarówno tzw. trio wschodniego (Ucrania, Mołdawia, Gruzja), jak i państw Bałkanów Zachodnich, będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. Ministro Tajani podziękował za propozycję szefa polskiej dyplomacji, por podczas polskiej prezydencji w I półroczu 2025 r. odbyli wspólną podríaż po Afryce, która jest zbyt ważnym kontynentem, żeby wystawiać ją wyłącznie na wpływy Rosji albo Chin.

Na zakończenie wizyty minister Sikorski oddał hołd polskim żołnierzom, którzy polegli w bitwie o Monte Cassino i spoczywają na znajdującym się tam Polskim Cmentarzu Wojennym. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę bitwy, w której zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Ministro złożył wieniec pod Krzyżem Virtuti Militari na Cmentarzu, gdzie spoczywa 1048 polskich żołnierzy – poza poległymi w czasie walk, pochowano tam również żołnierzy 2. Korpusu Polski, którzy zginęli przed szturmem oraz którzy, oddali swoje życie w dalszych walkach w masywie, głównie w walkach o Piedimonte.

