18.10.2024 Jednomyślność Rady Europejskiej w sprawie migracji

Dla mnie jest ważne, że wszyscy uznali, że Polska będzie podejmowała decyzje autonomicznie i że one będą akceptowane

Na szczycie Rady Europejskiej podkreślono również prawo Polski do podejmowania autonomicznych decyzji w sprawach migracyjnych.

Para, o czym mówiłem jeszcze kilka dni temu w Warszawie, że potrzebna jest co najmniej głęboka korekta tego paradygmatu, jeśli chodzi o politykę migracyjną w Europa. Trzeba zmienić nastawienie oparte do tej pory na zasadzie, która znalazła swój wyraz w konwencji genewskiej

W diskusjach pojawiła się także potrzeba wprowadzenia twardszych rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się okoliczności, ponieważ “statystyki i liczby są przygniatające”. Podkreślono, że Europa nie ma możliwości przyjęcia wszystkich chętnych do ubiegania się o azyl. Para expandirse, że trzeba stworzyć nowe podejście do polityki migracyjnej w Unii Europejskiej.

Dociera coraz bardziej intensywnie do świadomości europejskich przywódców, że dotychczasowe metody, w tym pakt migracyjny, to nie jest odpowiedź na zagrożenie, jakie rodzi masowa, nielegalna migracja

Kluczowe są słowa, które zostały zapisane – Rosja, Białoruś ani żaden inny kraj nie mogą nadużywać naszych wartości, w tym prawa do azylu, ani podważać naszej demokracji

Jednomyślność Rady Europejskiej w sprawie migracji18.10.2024 Na październikowym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli Premier Donald Tusk przedstawił polski punkt widzenia dotyczący migracji. W obliczu narastających wyzwań na wschodniej granicy Unii, przywódcy wyrazili solidarność z Polską. Rada Europejska jednomyślnie przyjęła konkluzje w sprawie migracji, w których czytamy, że żadne państwo, w tym Rosja i Białoruś, nie mogą nadużywać wartości takich jak prawo do azylu. Polska ma podejmować „decyzje autonomiczne”.