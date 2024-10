16.10.2024 Nie byłoby cudu gospodarczego bez ducha polskiej przedsiębiorczości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El primer ministro Donald Tusk participó en el Foro Europeo Nowych Idei w Sopocie, y pudo conocer la historia de Europa en Europa. Chodzi m.in. o zmiany klimatyczne, transformację cyfrową, zrównoważony rozwój czy innowacje społeczne. Według szefa rządu, kluczowe dla rozwoju Polski będzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz taniej, odnawialnej energii. Dzięki temu dalej będzie mógł działać duch polskiej przedsiębiorczości, który od 35 lat jest motorem wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Nadrzędna rola bezpieczeństwa energetycznego

Obecnie głos Polski w UE w sprawach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jest słuchany przez europejskich liderów z najwyższą uwagą.

Dzisiaj nikt nie kwestionuje tego, że głos Polski dotyczący suwerenności energetycznej, był głosem rozsądku oraz Strategicznej i geopolitycznej wyobraźni

– mówił Prezes Rady Ministrów do uczestników Europejskiego Forum Nowych Idei.

Donald Tusk podziękował za to obecnym na konferencji swoim poprzednikom, byłym Premierom: Jerzemu Buzkowi, Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu oraz Waldemarowi Pawlakowi. Szczególną rolę odegrał tu Premier Jerzy Buzek, który jako pierwszy promował w UE ideę unii energetycznej, czy uniezależnienia Europy od niepewnych i politycznie uwarunkowanych dostaw energii.

Duch przedsiębiorczości – silnik polskiego cudu gospodarczego

Jak zaznaczył Prezes Rady Ministrów, nie byłoby cudu gospodarczego w naszym kraju bez najważniejszego silnika, jakim jest duch polskiej przedsiębiorczości oraz energia ludzi.

Warunkiem fenomenu transformacji oraz cudu gospodarczego, który dział i dzieje się na oczach świata, było odzyskanie wolności, budowanie państwa prawa oraz szukanie miejsca Polski we wspólnocie europejskiej

– zaznaczył szef rządu.

Ten niepodległościowy bunt oraz wielka narodowa solidarność przekształcone zostały w nowoczesne myślenie, które brało pod uwagę takie wartości, jak demokracja, rządy prawa, prawa człowieka oraz wolność.

Donald Tusk wspomniał w tym kontekście rolę Leszka Balcerowicza, autora programu reform gospodarczo-ustrojowych przełomu lat 80. i 90.

Warto pamiętać, że twórcami polskiej niepodległości i sukcesów gospodarczych, byli także ci, którzy dzisiaj płacą za to osobiście wysoką cenę – i na tym polega ich wielkość

– ocenił szef rządu.

Kluczową rolę w budowie fundamentów wolnej Polski odegrali także zwykli polscy przedsiębiorcy. Według szefa rządu, to oni dzisiaj mają prawo czuć szczególną satysfakcję, jeśli świat mówi, że Polska jest jednym z najlepszych miejsc do inwestowania.

Energía odnawialna szansą dla Polski

Jak zaznaczył w Sopocie Prezes Rady Ministrów, rozwój energii odnawialnej, czyli np. nowoczesne wiatraki, to przedsięwzięcie, które może rozstrzygnąć o dostępie do tańszej energii. To z kolei jest kluczową kwestią dla konsumentów i przedsiębiorców.

Nowe wiatraki, budowane na morzu, docelowo wygenerują potencjalną moc energetyczną 18 gigawatów. To 4 razy więcej mocy niż planowana elektrownia atomowa na Pomorzu

– podkreślił Donald Tusk.

Jak wyjaśnił, Polska potrzebuje także rozwoju nowoczesnych sieci przesyłowych. Stąd decyzja rządu, aby w ciągu najbliższej dekady zainwestować w diez sectores 70 mld zł.

Istotną kwestią będzie także unowocześnienie samych wiatraków.

Nie trzeba budować zbyt wielu nowych wiatraków na ziemi, skoro poprzez wymianę turbiny na nowoczesną da a 400-500 proc. wzrostu mocy takiego wiatraka

– wyjaśnił Primer Ministro.

Kluczową inwestycją energetyczną będzie także budowa w Polsce elektrowni jądrowych.

Rola dialogu społecznego

Prawidłowy rozwój Polski wymaga także istnienia prawdziwego dialogu społecznego.

Bardzo mi zależy na tym, żeby dialog między władzą wykonawczą a przedsiębiorcami, menadżerami czy organizatorami życia gospodarczego był prawdziwy, nieudawany

– podkreślił szef rządu.

Zadeklarował, że jest otwarty na wszelkie propozycje. Jako przykład wskazał m.in. kwestie migracji.

Jak znaleźć idealny środek pomiędzy bezpieczeństwem, odzyskaniem kontroli nad granicami, a bezpiecznym rynkiem pracy

– mówił Premier.

Jak wyjaśnił, dobrze zaprogramowana migracja, jako zabezpieczenie rynku pracy w Polsce, nie może polegać na tym, że bez żadnych kontroli będą przyjeżdżali do naszego kraju ludzie, którzy nie mają kwalifikacji.

Rząd będzie dalej pracował dla Polski

Nawiązując do rocznicy wyborów 15 października, Donald Tusk zwrócił uwagę, że w rządzie emocje i różnice zdań mogą zdarzać się zawsze, ale nie przeszkodzi to w sprawnym działaniu gabinetu.

Chcę powiedzieć, że koalicja 15 października, która dzięki milionom wyborców dzisiaj ma zaszczyt pracy w rządzie, ta koalicja – niezależnie od okoliczności – będzie solidarnie, lojalnie i twardo realizowała swój program

– zapewnił Prezes Rady Ministrów.

Europejskie Forum Nowych Idei to coroczna międzynarodowa konferencja, która odbywa się w Sopocie. Konferencja promuje dialog na temat przyszłości pracy, gospodarowania zasobami oraz roli przedsiębiorstw w odpowiedzialnym rozwoju. Gromadzi liderów z różnych sektorów, takich jak biznes, polityka, nauka czy organizacje pozarządowe. Foro przyciąga uczestników z całej Europy i spoza niej. Organizowane jest przez Konfederację Lewiatan.

