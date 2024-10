12.10.2024 Oświadczenie państw uczestników misji UNIFIL po niedawnych atakach na żołnierzy sił pokojowych ONZ w Libanie.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Z inicjatywy Polski grupa 34 państw uczestniczących w misji pokojowej UNIFIL w Libanie, w tym trzech stałych członków Rady Bezpieczeństwa NZ, wydała 12 października br. w Nowym Jorku wspólne oświadczenie potępiające ostatnie ataki na bazę sił tej misji.

Państwa zaapelowały o natychmiastowe przerwanie ataków i zapewnienie należytej ochrony personelowi ONZ zgodnie z prawem międzynarodowym.

Państwa potwierdziły pełne poparcie dla misji i działań UNIFIL, których głównym celem jest zapewnienie stabilizacji i trwałego pokoju w południowym Libanie, a także na Bliskim Wschodzie, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa . Podkreśliły, że rola UNIFIL jest szczególnie istotna w świetle eskalacji sytuacji w regionie.

Oświadczenie zostało skierowane do Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa, Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Philemona Yanga, Zastępcy Sekretarza Generalnego ds. Operacji Pokojowych Jean-Pierre Lacroix oraz członków Rady Bezpieczeństwa.

W misji UNIFIL służy 10 tys. żołnierzy wojsk pokojowych, w tym ponad 200 Polaków.

Poniżej lista państw, które dołączyły do ​​polskiej inicjatywy:

1. Armenia

2. Austria

3. Bangladesh

4. Brasilia

5. Kambodża

6. Chino

7. Chipre

8. Salvador

9. Estonia

10. Fidżi

11. Finlandia

12. Francja

13. Ghana

14. Gwatemala

15. Węgry

16. Indonesia

17. Irlanda

18. Wlochy

19. Kazajstán

20. República Coreana

21. Lotwa

22. Malezja

23. Malta

24. Mongolia

25. Nepal

26. Niderlandy

27. Polonia

28. Katar

29. Sierra Leona

30. Hispania

31. Sri Lanka

32. Tanzania

33. Turcja

34. Wielka Britania

35. Niemcy

36. Perú

37. Urugwaj



Tres oświadczenia:

Oświadczenie państw uczestników misji UNIFIL po niedawnych atakach na żołnierzy sił pokojowych ONZ w Libanie.

Jako państwa uczestniczące w misji Tymczasowych Sił ONZ w Libanie (UNIFIL) potwierdzamy nasze pełne poparcie dla misji i działań UNIFIL, których głównym celem jest zapewnienie stabilizacji i trwałego pokoju w południowym Libanie, a także na Bliskim dzie, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Uważamy, że rola UNIFIL jest szczególnie istotna w świetle eskalacji sytuacji w regionie.

W związku z tym stanowczo potępiamy niedawne ataki na żołnierzy pokojowych UNIFIL. Takie działania muszą zostać natychmiast przerwane i odpowiednio zbadane.

Wzywamy strony konfliktu do uszanowania obecności UNIFIL, co pociąga za sobą obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa personelu w każdym czasie, aby mogły nadal realizować swój mandat i kontynuować swoją pracę mediacyjną i wspierającą po kój i stabilność w Libanie i całym regionie.

Potwierdzamy nasze zaangażowanie we współpracę wielostronną z ONZ w jej centrum. Wzywamy do poszanowania prawa międzynarodowego, w szczególności Karty Narodów Zjednoczonych i stosownych rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

MIL OSI