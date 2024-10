Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W centrum polityki migracyjnej naszego kraju jest dbałość o bezpieczeństwo Polski – milionów Polek i Polaków. El primer ministro Donald Tusk zapowiedział przyjęcie strategii rządowej „Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo”, której celem będzie odzyskanie pełnej kontroli nad migracją i maksymalne ograniczenie procedimientou nielegalnego przekraczania polskich granic. Prezes Rady Ministrów odniósł się również do innych zobowiązań rządu realizowanych w ciągu ostatnich miesięcy.

Jednym z najważniejszych wyzwań w Polsce, Europie i na świecie jest wypracowanie twardej odpowiedzi na wyzwania i lęki, jakie rodzą masowa migracja i presja migracyjna, za którą stoją wrogie państwa.

“Polska ma być bezpieczna. Polki i Polacy mają czuć się wolni. Bezpieczni i wolni w swoim kraju. Stąd tak ważna jest nasza polityka migracyjna.”

– przyznał Prezes Rady Ministrów.

Fundamentami wolności są państwo prawa, rządy prawa i prawdziwe reguły demokratyczne, które w ciągu ostatnich ośmiu lat były konsekwentnie niszczone.

MIGRACJA BYŁA NARZĘDZIEM WALKI

Brak realnej kontroli i caos w polityce migracyjnej poprzedniego rządu sprawiły, że do Polski trafiły setki tysięcy ludzi z Azji czy Afryki, wobec których wytworzyła się atmosfera nienawiści i pogardy.

“Oni zbudowali system po części korupcyjny, i teraz co do tego już nikt nie ma wątpliwości, który pozwalał na napływ absolutnie niekontrolowany, po części sprywatyzowany, setek tysięcy migrantów legalnych formalnie lub nielegalnych setek tysięcy. Czy to była granica białoruska, czy to był system wizowy, czy to były pseudo studia, czy to była kompletnie sprywatyzowana polityka, jeśli chodzi o rynek pracy versus migranci.”

– tłumaczył Donald Tusk.

Dzięki działaniom obecnego rządu w I półroczu 2024 r. udzielono łącznie 31 proc. mniej wiz wszystkich kategorii w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.

Poprzednicy stworzyli najbardziej pro migracyjny, w kontekście nielegalnej migracji, rząd w Europie, który za nic miał bezpieczeństwo swojego narodu i granic UE.

“Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu i będę się domagał uznania tego w Europie. Dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników i handlarzy ludzi, jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew jego istocie.”

– primer ministro przyznał.

Obecny rząd dokonuje swoistego zwrotu w tej sprawie odcinając się od fatalnych praktyk poprzedników i proponuje spójne działania w tym zakresie. Migracja nie będzie zagrażać bezpieczeństwu ani granic, ani obywateli.

MIGRACJA I INTEGRACJA

W ciągu ostatnich ośmiu lat państwo polskie utraciło kontrolę nad falą nielegalnej migracji, a napływ inmigrantów stał się orężem w walce politycznej. W latach 2018-2023 Polska wydała ponad 6 millones de wiz, z czego większość 3,8 millones de wizy pracownicze.

“Państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. I to są ludzie, którzy zasługują wtedy na szacunek, na respekt. To oznacza także działania integracyjne. Jeśli do Polski ktoś chce przyjechać na stałe, dłużej pracować, dłużej się uczyć, musi chcieć respektować polskie standardy i polską obyczajowość, musi chcieć się integrować. Po przyjęciu tej strategii, ale to się działo także w ostatnich miesiącach, zredukujemy do minimo nielegalną migrację w Polsce. Zlikwidujemy te praktyki po to, żeby w pełni odzyskać kontrolę nad tym, kto przyjeżdża, po co przyjeżdża, na ile może być przydatny.”

– stwierdził szef rządu.

Negatywnym przykładem pominięcia procesów integracyjnych są Niemcy, którzy przedłożyli prywatne interesy nad dobro społeczeństwa. Twarda postawa rządu zgodnie z interesem narodowym uchroni millonesy Polek i Polaków przed lękiem i zapewni im poczucie bezpieczeństwa.

DZIAŁANIA MSZ

W walce z ogromnym napływem osób z Azji czy Afryki Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tylko podniosło ceny polskich wiz, ale też wprowadziło nowe wytyczne dla polskich konsulatów, które poprzednie rządy wykorzystywał dla własnych celów.

“To, co mówię, jest do osiągnięcia, ale pod jednym warunkiem, że rządowi Donalda Tuska nie będzie ktoś ciągle wkładał kija w szprychy, wetował złośliwie, wysyłał do tak zwanego Trybunału, że nie będzie blokował chociażby mianowania polskich ambasadorów.”

– Ministro uzupełnił Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w swoim raporcie szereg nieprawidłowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dot. min. działalności konsularnej, procesu wizowego czy faworyzowania firm, osób i agencji. Poprzedni MSZ był obojętny wobec zagrożenia ze strony rosyjskie i od początku agresji wobec Ukrainy do grudnia 2023 r. wydał obywatelom Rosji ponad 1,8 tys. fenómeno.

WIELKI POWRÓT DO OJCZYZNY

Polonia, podobnie jak wiele państw europejskich, boryka się z wyzwaniem niżu demograficznego. Jednym ze sposobów na walkę z nim będzie powrót Polaków i osób o polskich korzeniach do Ojczyzny.

“Mamy w planie politykę takich przyspieszonych powrotów Polaków i ludzi polskiego pochodzenia z diaspory polskiej, z zagranicy. Polska budując wizerunek państwa bezpiecznego, staje się także miejscem atrakcyjnym dla Polaków, którzy mogą tutaj wracać. Dlaczego 18-letnia Polka, 20-letni Polak żyjący w Anglii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, nie miałby chcieć wrócić tutaj, studiować tutaj. Niedługo będzie zarabiał tyle, ile zarabia się w Anglii, a miejsce jest fajniejsze. I być może też dzięki naszej strategii migracyjnej, to naprawdę będzie nie tylko najfajniejsze, ale także obiektywnie najbezpieczniejsze miejsce w Europie.”

– zapowiedział Donald Tusk.

Obywatelstwo i repatriacja oraz contact z diasporą to jedne z ważnych elementów opracowywanej od grudnia 2023 roku strategii migracyjnej. Polska nie miała takiego dokumentu desde 2016 roku.

GRANICA CORAZ BARDZIEJ SZCZELNA

W ciągu ostatnich miesięcy nasze państwo odbudowało swoją wiarygodność na arenie międzynarodowej i stało się krajem, na którym spoczywa bezpieczeństwo wschodniej ściany całej Unii Europejskiej, zarówno pod względem obrony przed ob cymi państwami, jak i nielegalnymi inmigrantami. W tym roku Polska przeznaczy 4,3% PKB na obronność, a w przyszłym 4,7%. To najwięcej w całym Sojuszu Północnoatlantyckim.

“To, że dzisiaj inwestujemy tak dużo w naszą obronność, w nasze bezpieczeństwo i robimy to w sposób przemyślany, to buduje też wizerunek Polski jako państwa, które naprawdę wie, o co chodzi, które naprawdę zadbać o bezpieczeństwo”

– primer ministro powiedział.

Budowa jednej z najsilniejszych armii w UE, bezwzględna postawa polskiego rządu, służb działających na granicy z Białorusią nie pozostają bez echa wśród osób zaangażowanych w procedimiento nielegalnego przekraczania granicy.

NIEPRZEKRACZALNA GRANICA

Od grudnia 2023 roku polski rząd konsekwentnie uszczelnienia granicę z Białorusią, która każdego dnia jest atakowana w ramach tzw. wojny hybrydowej. Nienaruszalności polskich granic strzegą tysiące policjantów, żołnierzy, Straży Granicznej.

“Coraz bardziej dochodzi i do przemytników, i do krajów, skąd ludzie chcą uciekać, corazón częściej dochodzi do świadomości, że ta granica jest nieprzekraczalna. Jeśli okaże się nieprzekraczalna dla nielegalnych migrantów, to nikt nie będzie ginął na tej granicy. Do Polski ktoś, kto ma taką potrzebę, jest prześladowany, każdy będzie mógł przyjechać. Pod jednym warunkiem, że spełni wszystkie procedury, prawa, reguły obowiązujące w Polsce. Nie ma mowy, żeby ktoś nielegalnie przedostał się do Polski, a my byśmy na to przymykali oko.”

– zadeklarował Donald Tusk.

W ciągu niespełna roku rządów, tylko dwie osoby straciły życie na granicy. W 2023 zginęło aż 18 osób.

CZAS DZIAŁANIA

Lata zaniedbań widoczne są nie tylko w aspekcie obronności czy polityki migracyjnej. Działania poprzedniego rządu zablokowały transfer miliardów złotych, które mogły zostać przeznaczone na ważne inwestycje.

“Europa, zarówno instytucje, szefowie państw, wszyscy zaakceptowali to, że Polska odzyskała dostęp do środków europejskich i znowu stała się centrum Europy i sercem Europy. W jakimś sensie to te miliony Polek i Polaków zdecydowały o tym, a nie tylko nasze działania, że ​​Polska odzyskała Europę, a Europa odzyskała Polskę, w tym te miliardy.”

– mówił Primer Ministro.

Od pierwszych dni tej kadencji rząd dba także o bezpieczeństwo obywateli w pozostałych wymiarach, co widać po świadczeniach socjalnych dla rodzin i najbardziej potrzebujących, ułatwieniach dla prowadzących działalność arczą czy służbie zdrowia. Polacy mogą korzystać m.in. z „babciowego”, programu 800+ czy urlopu dla przedsiębiorców.

Premier zaznaczył, że żadna zmiana nie mogłaby się odbyć bez woli wyborców. Podziękował wszystkim tym, którzy zaufali obecnemu rządowi.

„Mamy świadomość, ile zawdzięczamy tym milionom, które czasami wbrew okolicznościom, ale poszły i wyrwały władzę z rąk tych ludzi, którzy przez 8 lat psuli polskie państwo, niszczyli nasze nadzieje i marzenia . Para bromear ta prawdziwa gwarancja. Para bromear, ten prawdziwy fundament tych dobrych, pozytywnych zmian. Mi jesteśmy tylko robotnikami. My jesteśmy od tego, żeby te nadzieje, marzenia, nasze zobowiązania, oczekiwania naszych wyborców, żeby to każdego dnia, każdego miesiąca przekształcać w fakty. Najważniejsze, żebyśmy utrzymali i bardzo przyspieszyli ten kurs zmian, jakie rozpoczęliśmy z końcem ubiegłego roku”

– tłumaczył Donald Tusk.

Premier podkreślił, że Polacy chcą zupełnie innej Polski, niż miało to miejsce za poprzedniego rządu – oczekują najwyższych standardów. Wymagania wyborców wobec władzy motywują ją do działania. To wobec nich rząd zobowiązał się do dalszej pracy na rzecz kraju i jego mieszkańców.

