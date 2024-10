07.10.2024 Rozmowa wiceministrów esparcimiento zagranicznych Polski i Panamy

Rozmowy dotyczyły współpracy na foro Wspólnoty Demokracji, w tym obchodów 25-lecia podpisania Deklaracji Warszawskiej. Panama i Polska zasiadają obecnie w Komitecie Wykonawczym Wspólnoty, którego obrady, z udziałem panamskiego wiceministra jako gościa honorowego, miały miejsce 3 października w Warszawie. Dyskutowano również nad promocją demokracji na świecie podkreślając, że w obliczu współczesnych globalnych wyznań współpraca krajów nabiera kluczowego znaczenia de mentalidad similar. Rozmówcy wyrazili także zainteresowanie pogłębianiem współpracy gospodarczej. Podczas pobytu w Polsce panamska delegacja spotkała się również m.in. z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej. Wiceminister Carols Guevara Mann opowiedział o przygotowaniach do obchodów 200-lecia Kongresu Panamskiego z 1926 r. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w 2026 r. Panamá zostanie m.in. gospodarzem Szczytu Organizacji Państw Amerykańskich. Obchody będą również dobrą okazją do przygotowania wspólnych projektów kulturalno-historycznych, w tym dot. paseo polskich bohaterów o niepodległość w regionie.

