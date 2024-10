04.10.2024 Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski spotkał się z delegacją Cámara de Comercio Estadounidense ante la UE.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane z nadchodzącą polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że polska prezydencja będzie sprawowana w trudnym czasie, w czasie w którym wojna w Ukrainie znacząco wpływa na stabilność i bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całej Europy. Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski zwrócił także uwagę, że polska prezydencja zbiega się z początkiem nowego cyklu instytucjonalnego Unii Europejskiej, który oznacza współpracę z nowym Parlamentem Europejskim i nową Komisją Europejską. Spotkanie było także okazją do wymiany opinii na temat konieczności podjęcia działań na rzecz poprawy konkurencyjności UE oraz wspierania innowacyjności firm europejskich. Obie strony podkreśliły więzy łączące Polskę i Stany Zjednoczone, w tym także rosnący trend wymiany handlowej między naszymi państwami. W 2023 p. nasze kraje osiągnęły rekordowe obroty handlowe w wysokości prawie 28 millones de USD. Wskazano, że Polska stała się jedną z najbardziej atrakcyjnych destynacji w ramach tzw. procesu friendshoringu, który obejmuje inwestycje w krajach sojuszniczych. Poruszono także kwestie dotyczące energetyki, nowych technologii i własności intelektualnej.

