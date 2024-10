02.10.2024 Wizyta wiceministra Pawła Bejdy na targach przemysłu obronnego KADEX w Korei Południowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wizyta wiceministra Pawła Bejdy na targach przemysłu obronnego KADEX w Korei Południowej02.10.2024

Podczas kolejnego dnia oficjalnej wizyty w Korei Południowej, wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda, wraz z delegacją resortu, odwiedził targi przemysłu obronnego KADEX. To prestiżowe wydarzenie, skupiające najważniejszych graczy z branży obronnej, stanowiło kluczowy punkt wizyty, umożliwiając nawiązanie kontaktów oraz zacieśnianie współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych.

Wiceminister Bejda uczestniczył w ceremonii otwarcia wystawy, podczas której zaprezentowano najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie obronności. Po ceremonii odbyły się ważne spotkania z kluczowymi przedstawicielami południowokoreańskiego rządu. Wiceminister rozmawiał z Ministrem Obrony Narodowej Republiki Korei, Kim Yong Hyunem, oraz Wiceministrem Obrony, Il Sungiem. Dyskusje te były okazją do wymiany poglądów na temat dalszego rozwoju współpracy między Polską a Koreą Południową w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Jednym z kluczowych wydarzeń tego dnia było podpisanie dwóch ważnych umów przez polską Grupę WB. Pierwsza umowa, zawarta z Agencją ds. Planowania Zakupów Obronnych (DAPA), dotyczyła pozyskania przez Siły Zbrojne Korei Południowej systemu amunicji krążącej Warmate, co stanowi znaczący krok w rozwoju współpracy technologicznej między Polską a Koreą. Druga umowa, podpisana z firmą Hanwha Aerospace, odnosiła się do polonizacji pocisków rakietowych przeznaczonych dla wyrzutni Homar-K, co dodatkowo podkreśla zaangażowanie obu stron w rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych.

Targi KADEX były także okazją do odwiedzenia stoisk prezentujących nowoczesny sprzęt wojskowy z różnych zakątków świata. Wiceminister Bejda miał możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami w dziedzinie uzbrojenia, co było również impulsem do odbycia wielu roboczych rozmów z przedstawicielami międzynarodowych firm zbrojeniowych.

