01.10.2024 Wybór nowego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski

Wybór nowego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski01.10.2024

W dniu 1 października 2024 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybrało dr Annę Adamską-Gallant na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wybór został dokonany z listy trojga kandydatów, na której znaleźli się także dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek oraz dr hab. Adam Wiśniewski.

Tym samym udało się zakończyć impas w sprawie procedury wyboru polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prowadzonej od 2020 r. Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka zakończyła się formalnie 31 października 2021 r., jednak zgodnie z przepisami Konwencji uległa przedłużeniu do czasu objęcia stanowiska przez nową sędzię – co prawdopodobnie nastąpi w terminie miesięcy od jej wyboru.

Dotychczas urząd sędziego Trybunału Strasburskiego pełnili prof. dr hab. Jerzy Makarczyk (1992 – 2002), prof. dr hab. Lech Garlicki (2002 – 2012) y prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek (desde 2012 do chwili obecnej). Ponadto w Europejskiej Komisji Praw Człowieka zasiadał z ramienia Polski mec. Marek Antoni Nowicki (1993-1999).

