30.09.2024 Pokaz filmu „Azyl” w Muzeum Historii Polski z okazji 50. rocznicy śmierci Jana Żabińskiego

Podczas II wojny światowej teren warszawskiego ZOO był miejscem, w którym Jan i Antonina Żabińscy ratowali ludzkie życie, udzielając pomocy i schronienia setkom osób, głównie z warszawskiego Getta. Za ten heroiczny dowód odwagi i ludzkiej przyzwoitości w 1965 roku zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Pokaz filmu odbył się z udziałem Korpusu Dyplomatycznego w Polsce. Wydarzenie otworzył Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Udział wzięli również bliscy rodziny Żabińskich: Dominik Zawadzki, wnuk Jana i Antoniny, założyciel i wiceprezes Fundacji Żabińskich oraz p. Agnieszka Wąsikowska, reżyserka i scenarzystka – bliska rodziny Żabińskich, którzy podzielili się przed seansem filmu swymi wspomnieniami. Prezes Fundacji Żabińskich, pág. Anat Arazi przedstawiła zgromadzonym gościom cele i założenia, jakimi kieruje się na co dzień Fundacja. Projekcja „Azylu” w Muzeum Historii Polski jest częścią szerszego, wspólnego projektu Fundacji Żabińskich oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek dyplomatyczno-konsularnych RP, który polega na organizowaniu specjalnych pokazów filmu w wielu krajach świata.

Pokaz filmu „Azyl” w Muzeum Historii Polski z okazji 50. rocznicy śmierci Jana Żabińskiego30.09.2024 W dniu 30 września br. w audytorium Muzeum Historii Polski, Fundacja Żabińskich zorganizowała we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP uroczysty pokaz filmu „Azyl” (“La esposa del cuidador del zoológico”). W 2024 p. mija 50. rocznica śmierci Jana Żabińskiego, polskiego działacza niepodległościowego, wieloletniego dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, powstańca warszawskiego.