01.10.2024 Foro de Seguridad de Varsovia o wyzwaniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– Wszyscy stoimy w obliczu wyzwań, które wymagają kompleksowego podejścia do polityki obronnej i bezpieczeństwa narodowego. Musimy odpowiedzieć na obecne wyzwania bezpieczeństwa i przygotować się na przyszłe niepewności. Musimy pamiętać, że w naszym wzajemnie powiązanym świecie potencjał obronny NATO i zdolności obronne Unii Europejskiej odgrywają kluczową rolę w globalnym bezpieczeństwie i przyszłości wszystkich narodów – mówił podczas Warsaw Security Forum wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

We wtorek (1 października br.) w Warszawie szef MON uczestniczył w sesji otwarcia Warsaw Security Forum organizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Na początku swojego wystąpienia wicepremier odniósł do powodzi, która dotknęła Polskę, a Wojsko Polskie w znaczącym stopniu jest zaangażowane w niesienie pomocy mieszkańcom regionu.

– Wyznaczyliśmy zarówno siły operacyjne, jak i Wojska Obrony Terytorialnej, aby zapewnić szybką pomoc i poradzić sobie ze skutkami tego kataklizmu. Walka z konsekwencjami powodzi to złożony proces wielopoziomowych działań, planowania i długotrwałych prac. Dlatego rozpoczęliśmy operację Feniks. Jej głównym celem jest złagodzenie skutków powodzi wśród lokalnych społeczności oraz przyspieszenie odbudowy infrastruktury. W operację zaangażowane są siły zbrojne, a także władze rządowe i samorządowe. Będziemy kontynuować operację Feniks tak długo, jak będzie to konieczne

– mówił szef MON.

– W świetle trwającej wojny w Europie oraz jej regionalnych i globalnych konsekwencji musimy zaangażować się w debatę na temat agresywnej polityki Rosji. Kluczowe jest podkreślenie, że potencjalny upadek niepodległej Ukrainy miałby katastrofalne skutki. Taki scenariusz prawdopodobnie ośmieliłby nie tylko Putina w Europie, ale także inne reżimy na całym świecie do realizacji swoich celów za pomocą siły militarnej. Ważnym elementem naszej debaty musi być zapewnienie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, która pilnie potrzebuje naszego wsparcia

– zaznaczył wicepremier odnosząc się do sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Wicepremier podkreślił, że wszelkie inicjatywy i zadania na rzecz bezpieczeństwa powinni być kontynuowane. Wspomniał tu o wdrażaniu decyzji podjętych na szczytach NATO w Madrycie, Wilnie i Waszyngtonie, które koncentrują się na odstraszaniu i obronie. Mówił także o działaniach Unii Europejskiej.

– Unia Europejska dostosowuje się do nowego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, co jest szczególnie widoczne w jej rozszerzonym wsparciu dla Ukrainy, również w obszarze wojskowym. Przemysł obronny w naszych krajach musi dostosować się do nadzwyczajnych wymagań poprzez zwiększenie produkcji wojskowej, zwłaszcza w zakresie amunicji i zdolności do samoobrony. Musimy pamiętać, że przyszła rola Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa powinna być oceniana w kontekście NATO. W tym poprzez rozwój europejskich zdolności obronnych, które powinny mieć na celu wzmocnienie obrony zbiorowej

– mówił wicepremier.

Warsaw Security Forum to doroczna, organizowana od 2014 r. międzynarodowa konferencja, która stanowi wymianę doświadczeń i poglądów w obszarach polityki bezpieczeństwa państw członkowskich NATO, Unii Europejskiej oraz ich krajów partnerskich. W forum weźmie udział 2000 osób z 90 państw, wśród nich m.in. wysocy przedstawiciele państwowi, ambasadorowie, politycy oraz eksperci specjalizujący się w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwie.

– Polska polityka obronna opiera się na trzech zasadach: współpracy międzynarodowej, modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz budowaniu społecznej odporności na zagrożenia. Jako kraj graniczący z wrogimi reżimami w Moskwie i Mińsku musieliśmy szybko zwiększyć zdolności operacyjne naszych sił zbrojnych w bardzo krótkim czasie. Chciałbym podkreślić, że całkowite wydatki obronne Polski w tym roku wyniosą 4,2% PKB, a w przyszłym roku 4,7%. W związku z tym przeznaczamy odpowiednie środki na znaczne zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP we wszystkich dziedzinach. W ramach Krajowego Planu Obrony i Odstraszania o kryptonimie „Tarcza Wschodu” zabezpieczamy naszą wschodnią granicę poprzez system fortyfikacji. Ta inicjatywa jest kluczowym elementem naszej strategii odstraszania przez zabezpieczenie i znaczącą ochronę granicy NATO i Unii Europejskiej

– podkreślił wiceprezes Rady Ministrów.Podczsas Warsaw Security Forum, wicepremier W. Kosiniak-Kamysz spotkał się z Hanno Pevkur, ministrem obrony Republiki Estońskiej.

>>> GALERIA – Szef MON na Varsovia Foro de Seguridad

MIL OSI