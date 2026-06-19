Wizyta ambasadora Japonii w MON

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Source: Government of Poland in Polish

Rozmowy dotyczyły dalszego zacieśniania współpracy obronnej między Polską a Japonią, która po ogłoszeniu w kwietniu br. „wszechstronnego partnerstwa strategicznego” nabiera nowej dynamiki.

Strony omówiły możliwości pogłębiania relacji w obszarze bezpieczeństwa oraz współpracy przemysłów obronnych. Szczególny nacisk położono na nowoczesne technologie, cyberbezpieczeństwo oraz domenę kosmiczną.

Intensyfikacja kontaktów pomiędzy Polską a Japonią ma służyć budowaniu konkretnych projektów współpracy oraz prezentowaniu potencjału polskiego przemysłu obronnego partnerom zagranicznym.

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