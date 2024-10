17.10.2024 Szef MON na spotkaniu ministrów obrony państw OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Szef MON na spotkaniu ministrów obrony państw NATO17.10.2024

W czwartek 17 października w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbyło się pierwszy raz pod przewodnictwem nowego sekretarza obrony M. Rutte.

Rozmowy ministrów obrony, które potrwają do 18 października br. służą omówieniu bieżących i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie i zagrożeń ze strony Rosji. Omówione będą także kwestie bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, m.in. podczas sesji z udziałem partnerów z regionu Indo-Pacyfiku. Przed sesją ministrów obrony państw NATO odbyło się posiedzenie uczestników Globalnej Koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu. Koalicjanci podsumowali 10 lat współdziałania oraz określili kierunki przyszłych działań na rzecz zwalczania tzw. państwa islamskiego.

W formacie Rady NATO–Ukraina ministrowie obrony rozmawiali na temat dalszego wspierania ukraińskiego wysiłku obronnego.

Na marginesie sesji, szef MON odbył szereg spotkań o charakterze bilateralnym ze swoimi odpowiednikami z Litwy, Łotwy, Włoch, Luksemburga. Z ministrem obrony Włoch szef polskiego MON rozmawiał m.in. na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe i dezinformację. O wzmacnianiu fizycznym granicy i budowie Tarczy Wschód wicepremier Kosiniak – Kamysz rozmawiał ze swoim litewskim odpowiednikiem.

Podczas pierwszego dnia spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli wicepremier podpisał dwa listy intencyjne z państwami sojuszniczymi dotyczące rozwoju zdolności szkoleniowych, a przez to zwiększaniu m.in. interoperacyjności.

Polska jako jeden z pierwszych krajów przystąpiła do inicjatywy DIAMOND (Delivering Integrated Air and Missile Operational Networked Defence), która zakłada zwiększenie interoperacyjności, wspólne szkolenia i wsparcie europejskiego przemysłu obronnego w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Drugi z podpisanych listów dotyczy przystąpienia do inicjatywy szkolenia w symulowanym środowisku sieciowym (Distributed Synthetic Training), która pozwoli na wzmocnienie zdolności polskich sił zbrojnych oraz Sojuszu do realizacji zaawansowanych treningów i ćwiczeń z użyciem najnowszych rozwiązań technicznych. Umożliwienie prowadzenia treningów i ćwiczeń w przestrzeni symulowanej nie zastąpi klasycznych ćwiczeń z wojskami, ale będzie stanowić komplementarny element przygotowania sił zbrojnych do realizacji zadań w zakresie odstraszania i obrony.

