11.10.2024 Spotkanie w MSZ z Wiceprezesem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

Spotkanie w MSZ z Wiceprezesem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża11.10.2024

W czwartek, 10 października Pani Henryka Mościcka-Dendys spotkała się w Warszawie z Panem Gillesem Carbonnierem, Wiceprezesem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Polska przywiązuje dużą wagę do do aktywności Komitetu i do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. W trakcie spotkania przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża poinformowali o realizowanych zadaniach i wyzwaniach, z jakimi mierzą się w trakcie toczonych obecnie konfliktów zbrojnych. Wiceminister Mościcka-Dendys przekazała gościom kopie V Raportu z implementacji i upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2023, cyklicznej publikacji będącej rezultatem współpracy MSZ z innymi resortami oraz podmiotami pozarządowymi. Przy tej okazji wiceminister podkreśliła, iż celem Raportu jest kontynuacja przeglądu ustawodawstwa i praktyki krajowej w zakresie zgodności z normami międzynarodowego prawa humanitarnego.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – MKCK (ing. Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR) jest niezależną, neutralną organizacją zapewniającą ochronę i pomoc humanitarną ofiarom działań wojennych i innych konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała w 1863 roku, a jej siedziba znajduje się w Genewie.

