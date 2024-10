Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Mi ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego, potwierdzamy nasze poparcie dla demokratycznych i europejskich aspiracji przytłaczającej większości narodu gruzińskiego.

Ubolewamy nad działaniami gruzińskiego rządu, które de facto doprowadziły do ​​wstrzymania procesu akcesyjnego Gruzji do Unii Europejskiej, co stwierdziła Rada Europejska w swoich konkluzjach z 27 czerwca, reprezentując szefów państw lub dów 27 państw członkowskich UE.

Od tego czasu ta negatywna tendencja uległa dalszemu pogorszeniu, wraz z niepokojącymi groźbami represji, wejściem w życie tak zwanej „ustawy o przejrzystości” piętnującej organizacje pozarządowe otrzymujące ponad 20 por ciento sowania z zagranicy i określającej je jako realizujące interesy obcego mocarstwa, niedawno przyjętymi poprawkami legislacyjnymi ograniczającymi prawa osób LGBTI, jak również atakami na organizacje społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych dziennikarzy.

Ponadto z rosnącym zaniepokojeniem odnotowujemy wzrost agresywnej retoryki wobec Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Unia Europejska nie będzie tolerować rozpowszechniania przez władze Gruzji fałszywych narracji na temat europejskiego stanowiska i europejskiej polityki.

Ponawiamy nasz apel do rządu Gruzji o zmianę kierunku działań. Stawką jest zakres i poziom stosunków i współpracy między UE a Gruzją.

Oczekujemy, że władze Gruzji zapewnią, aby nadchodzące wybory w Gruzji były wolne i uczciwe oraz zgodne z zaleceniami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w tym zapewnią możliwość przeprowadzenia wolnej i be zpiecznej kampanii wyborczej.

Wyrażamy nadzieję, że rząd Gruzji ponownie zobowiąże się do wdrożenia priorytetowych reform wynikających ze statusu kraju kandydującego do UE. Jesteśmy gotowi nadal wspierać gruzińskie społeczeństwo na drodze ku europejskiej przyszłości. Nasze dłonie pozostają wyciągnięte.

Pozostajemy zaangażowani we wzmacnianie i wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Annalena Baerbock

Ministro federal Spraw Zagranicznych

Jean-Noël Barrot

Ministro de la expansión europea en Zagranicznych

Radosław Sikorski

Ministro Spraw Zagranicznych

