10.10.2024 Rozmowa Ministra Radosława Sikorskiego z Przewodniczącym Parlamentu Szwecji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w Warszawie z Przewodniczącym szwedzkiego Riksdagu Andreasem Norlénem.

Rozmówcy podkreślili, że doskonała od lat współpraca Polski i Szwecji została w ostatnim czasie zintensyfikowana za sprawą zagrożeń w bezpośrednim sąsiedztwie i w wyniku przystąpienia Szwecji do NATO.

Warszawa i Sztokholm – inicjatorzy Partnerstwa Wschodniego – chcą pogłębić współpracę na rzecz Ukrainy i wobec wschodnich partnerów. Zaznaczono, że Rosja jako agresor musi ponieść konsekwencje swoich zbrodniczych działań, a prawo międzynarodowe musi być przestrzegane. Para, jak zakończy się wojna na wiele lat wpłynie na kształt światowego porządku, a zwłaszcza bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił doskonałe kontakty ze szwedzkimi partnersami, zarówno w formacie dwustronnym, jak i wielostronnym.

Ministro Sikorski wskazał, że Polska jest zainteresowana współpracą regionalną z państwami nordyckimi i bałtyckimi, także w formatach bałtyckich, takich jak Rada Państw Morza Bałtyckiego. Współpraca ta umożliwia lepsze skoordynowanie polskiej polityki wobec kluczowych wyzwań, z którymi mierzy się nasz region, takich jak zagrożenia hybrydowe, dezinformacja czy flota cieni na Bałtyku.

Tematem rozmów były także priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie UE, ze szczególnym naciskiem na aspekt bezpieczeństwa. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby współdziałania Polski i Szwecji w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu przez stronę białoruską i rosyjską nielegalnej migracji do prób destabilizacji sytuacji politycznej w Unii Europejskiej.

Przewodniczący szwedzkiego parlamentu Andreas Norlén przebywa w Polsce z dwudniową wizytą oficjalną.

Foto: Barbara Milkowska/MSZ

