09.10.2024 Wzmacnianie współpracy obronnej i bezpieczeństwo w regionie tematami polsko – checo konsultacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wzmacnianie współpracy obronnej i bezpieczeństwo w regionie tematami polsko – czeskich konsultacji09.10.2024

Współpraca przemysłów obronnych, pomoc dla walczącej Ukrainy, współpraca w ramach UE i NATO na rzecz budowania zdolności odstraszania i obrony oraz dalsze zacieśnianie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej to główne tematy rozmowy ministrów obrony Polski i Czech w Pradze.

W środę 9 października br. w Pradze, wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz spotkał się z Janą Černochová, minister obrony Czech oraz wziął udział w międzyrządowych konsultacjach polsko-czeskich pod przewodnictwem Prezesów Rady Ministrów obu państw.

Podczas rozmów poruszono kwestie działań i perspektyw realizacji postanowień szczytu NATO w Waszyngtonie – ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania potencjału do obrony flanki wschodniej NATO i UE oraz przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze hybrydowym i cybernetycznym.

Spotkanie było również okazją do podziękowania stronie czeskiej za pomoc, której udzieliły załogi śmigłowców SZ tego kraju podczas ewakuacji ludności w trakcie ostatniej powodzi, która nawiedziła Polskę. 2 czeskie śmigłowce Mi-17, stacjonujące w Polsce wsparły działania ewakuacyjne oraz brały udział w zabezpieczaniu terenów dotkniętych wspomnianą katastrofą naturalną.>>> GALERIA – Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

***

Współpraca obronno-wojskowa Polski i Czech jest przykładem dobrych wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między obydwoma krajami. Wspólne działanie SZ Polski i Czech m.in. w ramach kanadyjskiej grupy eFP na Łotwie nie tylko wzmacnia regionalny potencjał do odstraszania i obrony, ale świadczą również o gotowości Warszawy i Pragi do dalszego wzmacniania partnerskiej współpracy m.in. w zakresie wymiany doświadczeń obejmujących modernizację techniczną SZ oraz uczestnictwa we wspólnych ćwiczeniach wojskowych.

Zdjęcia (4)

MIL OSI