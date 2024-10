09.10.2024 Dodatkowe 10 mld dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dodatkowe 10 mld dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r.09.10.2024

W sierpniu br. El ministro de finanzas Andrzej Domański zadeklarował, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości10 mld zł.

8 października br. stronie samorządowej zostały przekazane informacje o podziale dodatkowych środków.

JST otrzymają dodatkowe środki w ciągu najbliższych tygodni.

Podział dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r.

W 2024 p. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dodatkowe dochody, w łącznej wysokości 10 000 000 tys. zł, w celu wsparcia realizacji zadań.

Dodatkowe dochody, w wysokości 8.216.794.889 zł, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota określona w pkt 2, zostanie rozdzielona między:

1) gminy,

2) poder,

3) województwa

– proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w ku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r. ).

Kwotę, o której mowa w pkt 3, przysługującą gminom rozdziela się między gminy proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów danej gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, w łącznej kwocie dochodów wszy stkich gmin z tego tytułu w roku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.). Zasada podziału będzie stosowana odpowiednio do podziału kwot przysługujących powiatom i województwom.

Jeżeli kwota obliczona w sposób, o którym mowa w pkt 4, jest niższa od:

1) 1.000.000 PLN, w przypadku gdy liczba mieszkańców gminy nie przekracza 5 000,

2) 1.500.000 PLN, w przypadku gdy liczba mieszkańców gminy przekracza 5.000, ale nie przekracza 10.000,

3) 2 000 000 PLN w przypadku gdy liczba mieszkańców gminy przekracza 10 000,

4) 3 000 000 PLN w przypadku gdy liczba mieszkańców powiatu nie przekracza 75 000,

5) 4 000 000 PLN w przypadku gdy liczba mieszkańców powiatu przekracza 75 000,

6) 6 000 000 PLN w przypadku gdy liczba mieszkańców województwa nie przekracza 1 250 000,

7) 8 000 000 PLN w przypadku gdy liczba mieszkańców województwa przekracza 1 250 000

– jednostka samorządu terytorialnego otrzyma środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu zapewnienia dodatkowych dochodów w wysokości nie niższej od wymienionych w ppkt 1 – 7.

Kwota uzupełnienia subwencji będzie podlegała odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku gdy suma dochodów jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w pkt 4 i 5, będzie wyższa od dochodów tej jednostki w roku 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.).

Miastom na prawach powiatu przysługują dodatkowe dochody, o których mowa w pkt 1, wyliczone jak dla gmin i powiatów, z każdej z części ustalonej odpowiednio dla gmin i powiatów.

W roku 2024 subwencja ogólna zostanie zwiększona o kwotę 1.783.205.111 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych środków dla JST.

Podział dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r.Podział​_dodatkowych​_środków​_dla​_JST​_2024​_r.xlsx 0.19MB

