09.10.2024 praga Konsultacje rządów Polski i Checo

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Pradze odbyły się 9. polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Obradom przewodniczył Premier Donald Tusk oraz szef cheskiego rządu Petr Fiala. Mamy wiele wspólnych interesów i podobnie patrzymy na takie kwestie, jak rola Europy, pomoc Ukrainie, bezpieczeństwo czy działania związane z sytuacjami kryzysowymi. Polska y Chequia mają także wspólne stanowisko w sprawie nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej. Premierowi Donaldowi Tuskowi towarzyszyło 14 członków Rady Ministrów.

Wspólne działanie Polski i Checo

Współpraca Warszawy i Pragi jest bardzo dobra. Było to szczególnie widoczne podczas tragicznej powodzi, która we wrześniu nawiedziła oba nasze kraje.

„Z rzadko którym partnerem mamy relacje tak intensywne, tak dobre i tak nacechowane wzajemnym zrozumieniem”

– powiedział Premier Donald Tusk podczas rozpoczęcia polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych.

Szczególne podziękowania należą się pilotom checo śmigłowców Mi-17, którzy aktywnie pomagali w akcjach ratunkowych po polskiej stronie granicy.

„To tylko ilustracja naszej bardzo dobrej współpracy w szeroko pojętej dziedzinie bezpieczeństwa. To, co wspólnie staramy się robić – i bilateralnie, i w Europa – jest najlepszym przykładem tego, jak budować politykę bezpieczeństwa w relacjach pomiędzy narodami i państwami”

– zaznaczył Prezes Rady Ministrów.

Jednocześnie Donald Tusk przypomniał polską inicjatywę dotyczącą zorganizowania spotkania we Wrocławiu w sprawie szybkiej i elastycznej pomocy z Unii Europejskiej, która dotyczyć ma terenów dotkniętych przez powódź.

„Chodzi o to, aby jak najskuteczniej i w niektórych sytuacjach także wspólnie wykorzystać środki europejskie […], żebyśmy umieli w przyszłości razem i skutecznie przeciwdziałać tego typu katastrofom”

– wyjaśnił szef polskiego rządu.

Za polską inicjatywę w UE podziękował Premier Petr Fiala, który był jednym z uczestników spotkania we Wrocławiu.

„Podziękowałem panu Premierowi za jego działania. Było to spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i Premierami krajów Europy Środkowej we Wrocławiu”

– podkreślił szef czeskiego rządu.

Państwa zmagające się skutkami wrześniowej powodzi będą mogły skorzystać z pomocy w wysokości 10 mld euro na odbudowę ze środków Funduszu Spójności. Dla naszego kraju będzie to połowa tej kwoty – 5 millones de euros, czyli ok. 20 mld PLN.

Wspólnie na arenie międzynarodowej

Polska i Czechy bardzo dobrze współpracują na forum Unii Europejskiej, a także w sprawie pomocy walczącej Ukrainie.

„Bardzo dziękuję Czechom za inicjatywy dotyczące Ukrainy. Będziemy współpracować jeszcze bliżej. Robimy to w sposób odpowiedzialny, racjonalny i bardzo solidarny – zarówno jeśli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy, jak i pomoc w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją”

– wyjaśnił szef polskiego rządu.

El primer ministro checo, Petr Fiala dodał, że oba nasze kraje doskonale wiedzą, że obrona Ukrainy jest kwestią bezpośrednio związaną z naszym bezpieczeństwem.

„Wiemy z własnych doświadczeń, że Rosji nie możemy pozwolić na żadną ekspansję […]. Polskę i Czechy łączy również to, że przyjęliśmy w obu krajach ogromną liczbę ukraińskich uchodźców. To pokazuje, że dla nas słowa o solidarności nie są tylko frazesami”

– zaznaczył Petr Fiala.

Polska i Czechy, jako jedne z pierwszych państw w UE, pomagają walczącej Ukrainie od Samego początku wojny.

Polska y Chequia razem w sprawie nielegalnej inmigracji w UE

Warszawy i Praga mają także wspólne stanowisko w sprawie nielegalnej inmigracji w Unii Europejskiej. El primer ministro Donald Tusk wyjaśnił, że w czasie polskiej prezydencji w 2025 roku, nasze rządy będą współpracowały nad głęboką korektą niektórych tradycyjnych polityk europejskich w sprawie nielegalnej migracji.

„Prezentujemy wspólne, twarde i racjonalne stanowisko, bez żadnych obsesji. Zdecydowanie opowiadamy się za obroną Europy przed falą nielegalnej migracji”

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Jak wyjaśnił podczas konferencji prasowej po zakończonych konsultacjach, Polska i Czechy muszą przekonać innych partnersów w Unii Europejskiej, że zadaniem UE jest ochrona granicy zewnętrznej, a nie tworzenie granic wewnętrznych i szukanie w, które polegają jedynie na przemieszczaniu grup nielegalnych inmigrantów w obrębie Europy.

„Będziemy tu współpracować we wszystkich aspektach. Polska może liczyć na Chequia y Chequia mogą liczyć na Polskę. Damy tego przykłady już na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej”

– zapowiedział szef polskiego rządu.

Na potrzebę zdecydowanego działania w walce z nielegalną migracją zwrócił także uwagę Premier Petr Fiala.

„W sprawie migracji konieczna jest zmiana spojrzenia. Musimy być bardziej aktywni i bardziej asertywni wobec państw trzecich. Jestem przekonany, że oba nasze kraje mają tutaj podobne stanowiska i spojrzenie”

– mówił szef czeskiego rządu.

Jak dodał, szczególnie aktywne w sprawie nielegalnej migracji są zorganizowane grupy pseudo-terrorystyczne.

Polsko-czeska współpraca energetyczna

Jednym z tematów konsultacji międzyrządowych w Pradze była współpraca energetyczna.

„Współdziałanie w zakresie energetyki jest dla nas ważne. My startujemy z energetyką jądrową praktycznie od zera. Wy już macie bardzo długie doświadczenie […]. Dlatego bardzo się cieszę, że podjęliśmy decyzję o ścisłej współpracy i wymianie informacji tak, aby nasze działania w tej dziedzinie były efektywne oraz możliwie najtańsze i skuteczne”

– podkreślił Donald Tusk.

Na aspekt rozwoju współpracy energetycznej zwrócił także uwagę Premier Petr Fiala.

„W obu naszych krajach przygotowywana jest budowa nowych bloków atomowych […]. Sojusz atomowy to jest taka forma współpracy, która ma sens”

– mówił szef czeskiego rządu.

Jak dodał, oba kraje widzą korzyści płynące z rozwoju energetyki jądrowej.

Pociągiem z Pragi nad polskie morze

Tegoroczny sezon turystyczny nad Bałtykiem był wyjątkowy – ponad pół miliona Czechów odwiedziło polskie plaże.

„Jestem naocznym świadkiem najbardziej przyjaznej i oczekiwanej przez nas inwazji, jaką byli turyści z Czech nad naszym morzem. Pobiliście wszystkie Historyczne Rekordy. Jesteśmy z tego bardzo dumni […]. Czeszki i Czesi są najmilej witanymi turystami na polskiej ziemi”

– podkreślił Donald Tusk.

Już niedługo dla czek turystów powstanie nowa możliwość dotarcia nad Bałtyk. Otwarte zostanie bezpośrednie połączenie kolejowe pomiędzy Pragą a Trójmiastem. Pociągi kursować będą 4 razy dziennie.

Premierowi Donaldowi Tuskowi towarzyszyło w Pradze 14 członków Rady Ministrów:

Wiceprezes Rady Ministrów, Ministro Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz,

Ministro Aktywów Państwowych Jakub Jaworowski,

Ministro ds. UE Adam Szłapka,

Ministro de Infraestructura Dariusz Klimczak,

Ministra de Cultura y Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska

Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska,

Ministro Nauki Dariusz Wieczorek,

Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak,

Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski,

Ministro Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk,

Ministro Przemysłu Marzena Czarnecka,

Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna,

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,

Ministro – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

