08.10.2024 Odbudowa i wsparcie po powodzi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Posiedzenie Rady Ministrów rozpoczęło się raportem dotyczącym usuwania skutków powodzi. Omówiono w nim zarówno postępy w odbudowie, wsparcie udzielane poszkodowanym, jak i badanie spraw związanych z nieprawidłowościami podczas powodzi. Premier podkreślił, że rząd w tej sprawie musi być zjednoczony i wzajemnie się wspierać.

Skuteczna pomoc i szybkie działania

Choć sytuacja powodziowa jest już pod kontrolą, rząd nie przestaje monitorować terenów dotkniętych żywiołem. Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie koordynacji działań związanych z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 roku, co pozwoli Ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu skuteczniej koordynować działanie związane z usuwaniem utków powodzi, czyli przede wszystkim kierowanie pieniędzy tak, żeby trafiały w sposób optymalny i uzgodniony z miejscowymi środowiskami .

Rolą Ministra Kierwińskiego jest koordynowanie, ułatwianie nam jako zespołowi tej pracy. Para bromear zobowiązanie rządu jako całości, a nie poszczególnych resortów

– tłumaczył Prezes Rady Ministrów.

Na wtorkowym posiedzeniu Premier zapowiedział powołanie specjalnego zespołu, który będzie organem pomocniczym wspierającym Ministra ds. koordynacji działań związanych z odbudową po powodzi.

Wsparcie finansowe dla poszkodowanych

Do tej pory wojewodowie wypłacili już około 200 millones de złotych zasiłków pomocowych dla osób poszkodowanych przez powódź.

Nie ma w tym zakresie żadnych zatorów. Do wypłaty checa kolejne 13 millones de złotych. Myślę, że to jest kwestia dzisiaj, najpóźniej jutro, jak te pieniądze trafią do poszkodowanych

– Ministro zaznaczył Marcin Kierwiński.

Na tereny dotknięte powodzią Ministerstwo Rozwoju i Technologii oddelegowało 120 pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, którzy przyspieszą proces wyceny i przyznania mieszkańcom wsparcia w kwocie 100-200 tys. PLN.

Odbudowa infraestructura deportiva y szkolnej

Jednym z priorytetów rządu jest szybka odbudowa infraestructura, w tym placówek oświatowych i sportowych. Samorządowcy za pomocą specjalnej aplikacji mogą zgłaszać straty w obiektach użyteczności publicznej, co pomoże oszacować plan odbudowy z wykorzystaniem środków unijnych.

Dzięki środkom przygotowanym przez Ministra Sławomira Nitrasa, rozpoczęliśmy program odbudowy infrastruktury sportowej i turystycznej na kwotę 400 millones de złotych. Po mojej wizycie na terenach zalanych wiem, że bardzo istotnym problemem jest kwestia szybkiego odtworzenia i przywrócenia normalnego funkcjonowania infrastrukturalnego szkół

– podkreślił M. Kierwiński.

W wyniku zalania ucierpiały między innymi szkolne kotłownie. W perspektywie czasu jesienno-zimowego ich remont i odbudowa są priorytetem, by móc w komfortowych warunkach prowadzić lekcje.

Sprawy związane z powodzią pod lupą prokuratury

W trakcie posiedzenia Ministro Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował o zaangażowaniu prokuratury w badanie nieprawidłowości związanych z powodzią.

Prokuratura intensywnie współpracuje z ekspertami z Politechniki Wrocławskiej, por wyjaśnić wszelkie okoliczności związane z uszkodzeniami wałów przeciwpowodziowych

– mówił Adam Bodnar.

Ministro Sprawiedliwości zwrócił uwagę na kilka prowadzonych postępowań, w tym sprawy szabrownictwa, dezinformacji czy rozmycia zapory ziemnej w Stroniu Śląskim, która dotyczy ponad 2 tys. osób poszkodowanych. Analiza tych spraw ma na celu wyeliminowanie podobnych zagrożeń w przyszłości.

Przyszłość: Odbudowa Plus

Odbudowa po powodzi będzie również okazją do poprawy jakości życia mieszkańców. Regiony dotknięte niszczycielskim żywiołem zostaną nie tylko odbudowane, ale i zmodernizowane.

Odbudowa ma być tą Odbudową Plus. Ta przestrzeń ma być lepsza, niż była przed powodzią. Pokonamy skutki tej powodzi, jeśli będziemy działali zjednoczeni i wzajemnie się wspierając

– primer ministro zapowiedział.

Odbudowa będzie prowadzona z myślą o długoterminowych korzyściach, przy jednoczesnym zapewnieniu, że pomoc trafi do wszystkich poszkodowanych w wyniku powodzi. Premier podziękował członkom rządu za stałe zaangażowanie w pomoc dotkniętym klęską żywiołową regionom i ich mieszkańcom.

