03.10.2024 Foro Innowacyjności Sił Zbrojnych 2024

Foro Innowacyjności Sił Zbrojnych 202403.10.2024

16 de enero de 2024 r. w kompleksie Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się 4. edycja Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych RP, flagowe przedsięwzięcie Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiące platformę spotkań dla armii, nauki i przemysłu.

FORO DE ZAŁOŻENIA:

Położenie nacisku na rolę innowacji w rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz potrzebę podjęcia przez resort ON zdecydowanych działań w tym kierunku.

Promowanie innowacyjności w budowaniu i wzmacnianiu zdolności Sił Zbrojnych RP.

Zwiększenie konkurencyjności wśród wykonawców projektów – szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Specjalizacja, budowa i wzmacnianie potencjału krajowych podmiotów naukowo-badawczych oraz przemysłowych w obszarze nowych i przełomowych technologii.

Promowanie nowych narzędzi międzynarodowych jako szansy dla rozwoju innowacyjności.

Promowanie wykorzystania zdolności polskiego przemysłu kosmicznego w zaspokajaniu potrzeb SZ RP w ramach implementacji domeny operacyjnej przestrzeni kosmicznej.

FORO CELE:

PODJĘCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU INNOWACJI W RON

Forum stanowi dobrą platformę do podjęcia debaty na temat potrzeb Sił Zbrojnych RPi możliwości ich zaspokojenia poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań, w tym technologii podwójnego zastosowania. Realizacja tego celu wymaga stworzenia odpowiedniego systemu sprzyjającego innowacjom w ron, czemu służyć ma również aktualnie opracowywana resortowa strategia innowacji. Zainicjowanie debaty na temat roli dowódców poziomu taktycznego w procesie identyfikacji, rozwoju i wykorzystania produktów podwójnego zastosowania na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

PEŁNIENIE FUNKCJI PLATFORMY SPOTKAŃ DLA ARMII, NAUKI I PRZEMYSŁU

Plataforma de broma del foroą spotkań przedstawicieli armii, świata nauki i przemysłu. Podczas sesji (paneli diskusyjnych) będzie prowadzona Dyskusja o potrzebach polskiej armii oraz możliwościach i innowacyjności w nauce i przemyśle w Polsce i na świecie. Podczas Forum będą wymieniane doświadczenia oraz nawiązywana współpraca pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk.

PREZENTOWANIE KONCEPCJI I ROZWIĄZAŃ PRZEZ OŚRODKI BADAWCZE, UCZELNIE WYŻSZE I POLSKI PRZEMYSŁ

Foro Innowacyjności umożliwia zaprezentowanie nowych koncepcji i pomysłów mogących mieć wpływ na zwiększenie potencjału Sił Zbrojnych RP, będąc jednocześnie platformą współpracy, wymiany informacji oraz doświadczeń zy ośrodkami badawczymi, uczelniami oraz przedstawicielami polskiego przemysłu obronnego. Uczestnictwo w Forum polskich naukowców jest dla nich szansą, aby ich pomysłyi koncepcje były wykorzystywane na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski.

WZMOCNIENIE WSPÓŁDZIAŁANIA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

Forum stało się jednym z wielu mechanizmów, które sprzyjają wykorzystaniu potencjału badawczego polskich ośrodków oraz odkrywanie nowych możliwości wśród polskich podmiotów naukowych (lub wśród polskich naukowców).

PANELE TEMATYCZNE

Podczas Forum odbędą się trzy panele tematyczne:

Technologie podwójnego zastosowania – nowy nurt, który przeminie, czy sposób na budowanie zdolności Sił Zbrojnych RP?

Perspektywa rozwoju systemu innowacji w resorcie obrony narodowej.

Obszar przestrzeni kosmicznej – potrzeby SZ RP a możliwości polskiego przemysłui nauki.

FORO UDZIAŁ W INNOWACYJNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH 2024

Foro realizowane będzie w formie stacjonarnej w dniu 16 października 2024 r. Przedsięwzięcie ma charakter zamkniętej konferencji, w której udział wezmą zaproszeni goście.

Równolegle prowadzona będzie transmisja online dla zainteresowanych przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz polskiego wojska i środowisk zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

Zgłoszenia do udziału w formie online prosimy przesłać do 11 października br. na dirección de correo electrónico: forum@mon.gov.pl. Uczestnictwo zostanie potwierdzone poprzez link do transmisji online wydarzenia. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o contact na dirección de correo electrónico: forum@mon.gov.pl.

