04.10.2024 Nowe zasady zgłaszania naruszeń prawa w resorcie finansów

Nowe zasady zgłaszania naruszeń prawa w resorcie finansów04.10.2024

18 de julio de 2024 roku Minister Finansów podpisał zarządzenie w sprawie procedury zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w resorcie finansów.

Nowa regulacja rozszerza zakres przedmiotowy zgłoszeń oraz wprowadza możliwość anonimowego informowania o nieprawidłowościach.

Celem rozwiązania jest realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Nowa procedura zgłoszeń wewnętrznych wprowadza efektywne mechanizmy ochrony dla osób, które w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych natrafiają na naruszenia prawa i decydują się na ich ujawnienie.

Zarządzenie określa w szczególności:

osoby w ramach struktury organizacyjnej resortu finansów, upoważnione przez Ministra Finansów do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,

sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę,

osoby w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa, upoważnione do podejmowania działań następczych, m.in.: weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i es decir, sygnaliście informacji zwrotnej,

obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego,

obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych,

maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,

sposób postępowania z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi,

zasady ochrony przed działaniami odwetowymi,

zasady ochrony danych osobowych w sprawach dotyczących zgłoszeń wewnętrznych,

komórkę organizacyjną prowadzącą rejestr zgłoszeń wewnętrznych,

raportowanie i monitorowanie zgłoszeń wewnętrznych.

Przepisy omawianego aktu prawnego obejmują dodatkowo kwestie związane z polityką przeciwdziałania nieprawidłowościom, zarządzaniem ryzykiem konfliktu interesów, przyjmowaniem i przekazywaniem prezentów, a także z polityką ingoą.

Ponadto wszystkie osoby posiadające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą zgłaszać je anonimowo, co zapewnia pełną poufność i ochronę przed ewentualnymi konsekwencjami zgłoszenia.

Przepisy weszły w życie 25 września br.

Material

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 de julio de 2024 r. w sprawie procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie FinansówZarządzenie​_Ministra​_Finansów​_z​_dnia​_18​_września​_2024​_r.pdf 0.31MB

