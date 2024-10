04.10.2024 Consulta final KSeF za miesiąc

Uwzględniamy potrzeby i priorytety przedsiębiorców związane z przeciwdziałaniem skutkom powodzi. Finalne konsultacje KSeF na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców rozpoczną się na przełomie października i listopada 2024 r. Będą dotyczyć ustawy wdrażającej obligatoryjny KSeF oraz struktur logicznych W resorcie opracowaliśmy założenia do drugiej ustawy nowelizującej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz uzupełnienie założeń dotyczących rozwiązań biznesowych. Rozwiązania mają na celu ułatwienie wdrożenia obowiązkowego KSeF. Są one zgodne z założeniami przedstawionymi w trakcie spotkania konsultacyjnego w połowie lipca. https://www.gov.pl/web/finanse/kolejne-spotkanie-konsultacyjne-ksef W związku z ogłoszonym stanem klęski żywiołowej związanej z powodzią na części obszarów Polski zdecydowaliśmy, że konsultacje projektu KSeF rozpoczniemy na przełomie października i listopada. KSeF dotyczy w zasadzie wszystkich przedsiębiorców w Polsce, dlatego zależy nam na tym, aby konsultacje były przeprowadzone na równych zasadach dla wszystkich podmiotów i stron. El proyecto KSeF es jednym z priorytetów resort. Kontynuacja dialogu i rzetelnych konsultacji rozwiązań z przedsiębiorcami jest dla nas kluczowa dla zapewnienia odpowiedniej jakości rozwiązań i w efekcie skutecznego wdrożenia obowiązkowego KSeF. Prace nad projektem ustawy oraz nad propozycjami rozwiązań biznesowych i technicznych dotyczących tego projektu będziemy kontynuować z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych.

