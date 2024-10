03.10.2024 Usługa Twój e-PIT nagrodzona

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Usługa Twój e-PIT nagrodzona03.10.2024

Usługa Twój e-PIT otrzymała prestiżową nagrodę „e-Usługi XXX-lecia”.

Wyróżnienie przyznała Rada Programowa Foro Teleinformatyki.

Nagrodzona usługa jest jedną z kluczowych usług resortu finansów.

Podczas XXX Foro Teleinformatyki Ministerstwo Finansów otrzymało prestiżową nagrodę „e-Usługi XXX-lecia za usługę Twój e-PIT”. Wyróżnienie przyznała Rada Programowa Foro Teleinformatyki.

W imieniu Ministra Finansów nagrodę odebrała Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów Marta Niżałowska-Pactwa. Dyrektor przekazała gratulacje i podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie usługi osobom z Ministerstwa Finansów (MF), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) i Aplikacji Krytycznych (AK), które swoją pracą i eksperckim wiadczeniem przyczyniły się do sukcesu i popularności usługi.

Przedstawicielami współtwórców nagrodzonej usługi byli również Roman Łożyński, Dyrektor CIRF y Sebastian Lasek, prezes AK.

Usługa Twój e-PIT to narzędzie, dzięki któremu podatnicy mogą w prosty i bezpieczny sposób złożyć elektronicznie swoje roczne zeznanie podatkowe PIT. W ramach tej usługi Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje i udostępnia milionom podatników wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Z każdym rokiem KAS udoskonala usługę Twój e-PIT i wprowadza w niej kolejne rozwiązania. W tym roku pierwszy raz usługa została udostępniona również przedsiębiorcom.

Usługa Twój e-PIT jest doceniana przez ekspertów, czego dowodem jest m. tegoroczna nagroda „e-Usługi XXX-lecia”. Usługa cieszy się również coraz większym zainteresowaniem podatników. Każdego roku rośnie liczba osób, które rozliczyły swój podatek za pomocą Twój e-PIT. W tym roku w usłudze podatnicy złożyli prawie 13,8 millones de documentos.

Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę. Można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi możliwy jest w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

