03.10.2024 Konferencja z okazji 30-lecia ustawy o rachunkowości

3 października 2024 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja poświęcona 30-leciu uchwalenia ustawy o rachunkowości.

Podczas wydarzenia Ministro Finansów wręczył odznaczenia ”Zasłużony dla Finansów Publicznych”.

Andrzej Domański przypomniał, że ustawa o rachunkowości była jednym z pierwszych polskich aktów prawnych zgodnym z dyrektywami Unii Europejskiej.

Otwierając konferencję, Minister Finansów przypomniał, że prace nad ustawą o rachunkowości zostały zainicjowane w Ministerstwie Finansów, ale to dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu wielu osób spoza ministerstwa, ustawa o rachunkowo ści miała szansę powstać i rozwinąć się w prawo nowoczesne, nadążające za potrzebami różnych grup interesariuszy . Jak dodał, stworzenie i uchwalenie ustawy w tamtym czasie nie byłoby możliwe bez wsparcia środowiska księgowych, biegłych rewidentów, osób zaangażowanych w rozwój rynku kapitałowego oraz środowiska naukowego.

Ministro podkreślił, że ustawa o rachunkowości była jednym z pierwszych polskich aktów prawnych zgodnym z dyrektywami Unii Europejskiej. Istotą zmian było odejście od stosowanych w poprzednim systemie szczegółowych norm i instrukcji, na rzecz powierzenia księgowym prawa do samodzielnego działania, w oparciu o zasady ogólne oraz ich wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Andrzej Domański wspomniał także o aktualnie realizowanych projektach w resorcie finansów z zakresu rachunkowości, m.in. pracach mających na celu wdrożenie tzw. dyrektywy CSRD, nad rozwiązaniami systemowymi w rachunkowości publicznej, czy projekcie dostosowującym przepisy ustawy o rachunkowości do aktualnej praktyki prawno-gospodarczej oraz postępu technologicznego.

Minister Finansów podziękował uczestnikom konferencji za wkład w rozwój tej dziedziny, zarówno od strony tworzenia prawa, jak i jego objaśniania i stosowania w praktyce.

W trakcie konferencji, Andrzej Domański wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Finansów Publicznych” osobom, które tworzyły fundamenty przepisów w obszarze rachunkowości i dbały o rozwój prawa bilansowego. Odznaczenia przyznano:

Dr. Zdzisławowi Fedakowi – współtwórcy podwalin wielu instytucji związanych z rachunkowością w Polsce, w tym zespołu w Ministerstwie Finansów zajmującego się regulacjami prawnymi w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Uczestniczył w tworzeniu kolejnych przepisów z zakresu rachunkowości, w tym ustawy o rachunkowości z 1994 r., jako redaktor naczelny miesięcznika „Rachunkowość”, a następnie również jako członek Komitetu Standardów ci.

Prof. Gertrudzie Świderskiej – twórczyni i kierowniczce Katedry Rachunkowości Menadżerskiej SGH w latach 1992-2018. Doradcy Ministra Finansów w latach 1992-1996, która weszła w skład zespołu tworzącego ustawę o rachunkowości.

Dr. Danucie Krzywdzie – współautorce projektu ustawy o rachunkowości, byłej członkini Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przedstawicielce KRBR w konsultacjach z Sejmową Komisją Finansów nych na temat nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2000 r.

Dr. hab. Radosławowi Ignatowskiemu, prof. UŁ – członkowi zespołu tworzącego ustawę o rachunkowości, twórcy nowatorskich jak na tamte czasy przepisów o konsolidacji sprawozdań finansowych, wieloletniemu członkowi Komitetu Standardów Rachunkowości.

Drugą część konferencji poświęconą przyszłości przepisów o rachunkowości otworzył dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. Universidad de Washington, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Zwrócił uwagę na wagę rachunkowości dla interesariuszy, w tym UKNF, dynamikę zmian na rynku finansowym i kapitałowym oraz przedstawił propozycje zagadnień do uwzględnienia w dalszym rozwoju przepisów o rachunkowości.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji zrzeszających poszczególne grupy interesariuszy: księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, przedsiębiorców, instytucji finansowych, instytucji nadzorujących, administracji nej i środowiska naukowego.

