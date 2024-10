02.10.2024 Polonia rakiety dla programu HOMAR-K corazón bliżej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polonia rakiety dla programu HOMAR-K coraz bliżej02.10.2024

2 października 2024 r. w Republice Korei została podpisana umowa pomiędzy polską firmą WB Electronics S.A. y koreańską Hanwha Aerospace.

Kolejny dzień wizyty polskiej delegacji w Republice Korei przyniósł zawarcie ważnego kontraktu z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu obronnego, a także rozwoju narodowej myśli technicznej, jak i polskiej gospodarki.

Produkcja pocisków rakietowych CGR-080 kalibru 239 mm realizowana będzie na terytorium Polski. Za realizację podpisanej dzisiaj umowy odpowiedzialne są firmy WB Electronics S.A. oraz Hanwha Aerospace Co. Ltd. Planuje się ustanowienie przez oba podmioty potencjału produkcyjnego w zakresie produkcji amunicji do aktualnie pozyskiwanych wieloprowadnicowych rakietowych HOMAR-K na terenie naszego kraju.

W toku realizacji kontraktu przewidywana jest budowa fabryki, której docelowe moce wytwórcze amunicji osiągną pułap kilku tysięcy pocisków rakietowych typu CGR-080 w skali roku.

Podpisana umowa przewiduje zarówno transfer technologii produkcji kierowanych pocisków rakietowych, wyposażenie linii technologicznej, a także przekazanie licencji do produkcji pocisków. Wypracowane podejście polsko-coreańskiego przemysłu jest kolejnym krokiem do uzyskania autonomii w zakresie produkcji pocisków rakietowych i możliwości w obszarze odstraszenia potencjalnych agresorów.

Dalszy rozwój współpracy międzynarodowej pozwala na szersze myślenie o rozwoju polskiego przemysłu, gospodarki, a tym samym naszego narodowego potencjału obronnego.

MIL OSI