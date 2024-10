01.10.2024 Comunicado MON

A trzecia pożyczka udzielana przez rząd amerykański Polsce. Poprzednia umowa została podpisania 1 lipca br. Łącznie rząd USA przyznał Polsce fundusze w ramach pożyczki bezpośredniej w wysokości 7,08 millones de USD. Jesteśmy największym beneficjentem tego mechanizmu w ostatnich latach. Pożyczki w ramach Financiamiento militar extranjero są oferowane bliskim sociom Stanów Zjednoczonych. Istotnym aspektem ich przyznawania jest także współpraca rzecz wsparcia Ukrainy. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na pozyskanie śmigłowców AH-64 Apache. Umowa w tym zakresie została podpisana 13 sierpnia br. Tym samym fundusze te przyczyniają się do przyspieszenia i pogłębienia transformacji SZ RP, a jednocześnie zacieśnienia relacji obronnych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Informacja o umowie pożyczki bezpośredniej z rządem EE.UU. W 2022 p. Kongres USA autoryzował przyznanie sociom zagranicznym wspierającym Ukrainę środków finansowych – w formie pożyczki lub gwarancji rządu USA na kredyt – w ramach programu „Financiamiento militar extranjero” (“Programa FMF”). Oferowane środki są dedykowane zakupowi broni i sprzętu wojskowego produkowanego w USA. Łącznie Kongres autoryzował 8 mld USD na pożyczki i 8 mld USD na gwarancje. Polsce, jak dotąd, przyznano z tej kwoty 7,08 mld USD w ramach pożyczki i 4 mld USD gwarancji. Jak dotąd z ww. funduszy FMF skorzystało, oprócz Polski, jedno państwo – Rumunia. 25 semanas br. EE.UU. ogłosiły podpisanie umowy z Rumunią na kredyt w wysokości 920 millones de dólares. Pierwsza umowa na pożyczkę w wysokości 2 mld USD została podpisana w 2023 r., druga 1 lipca 2024 r., na taką samą kwotę. Trwają też intensywne prace nad umową gwarancji rządu USA w wysokości 4 mld USD. Podpisanie powinno nastąpić w październiku/listopadzie br. Umowa przedkładana do podpisu dotyczy pożyczki w wysokości 3,08 millones de USD. Okres dostępności środków przewidziano na 5 lat od daty podpisania umowy kredytu, z łącznym okresem spłaty 12 lat liczonym od daty podpisania umowy kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu wynosi 4,24 proc. w skali roku. Środki z obecnej umowy mają zostać przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupu śmigłowców Apache. Umowa po stronie amerykańskiej jest podpisywana przez Dyrektora Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (agencja podległa pod Dep. Obrony), po naszej – Ministra Obrony i Ministra Finansów (na podstawie uchwały RM) oraz dwóch członków Zarządu BGK. Po podpisaniu umowy, Dep. Stanu USA opublikuje krótki komunikat o zawarciu kolejnej umowy pożyczki bezpośredniej z Polską.

