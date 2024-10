01.10.2024 Akademia Sztuki Wojennej to jeden z najważniejszych ośrodków strategii dla bezpieczeństwa państwa polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Akademia Sztuki Wojennej to jeden z najważniejszych ośrodków strategii dla bezpieczeństwa państwa polskiego01.10.2024

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim studentom, którzy wybrali Akademię Sztuki Wojennej. Dokonaliście odpowiedzialnego wyboru, inwestujecie w swoją przyszłość, inwestujemy my w waszą przyszłość, a przez to inwestujemy w przyszłość Polski. Macie tutaj zabezpieczenie w postaci dobrej jakości akademików, miejsc sportu, rekreacji, wszystkiego co jest potrzebne, żeby rozwijać się nie tylko naukowo. Zainteresowanie studiami na wszystkich uczelniach wojskowych jest ogromne – na kierunkach wojskowych i cywilnych. Jest dużo więcej chętnych niż możliwości przyjęcia studentów. Około sześciu kandydatów na jedno miejsce. To pokazuje, jak ważne są uczelnie wojskowe, jakie mają znaczenie w formowaniu nowej części Wojska Polskiego – tej najważniejszej związanej ze strategicznym myśleniem, ale jak też ważne są dla cywilnych studentów i tego wszystkiego, co się dzieje choćby w pozamilitarnych działaniach związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

1 października br. Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej uczestniczył w uroczystym apelu inaugurującym rok akademicki 2024/2025 na Akademii Sztuki Wojennej.

– Akademia Sztuki Wojennej to jeden z najważniejszych ośrodków nauki, edukacji i strategii dla bezpieczeństwa państwa polskiego. To najważniejsze miejsce w Polsce, gdzie uczymy jak dowodzić, jak realizować działania, jak przygotowywać się na wyzwania, o których mówił Pan generał Gocuł, który podjął się, w ostatnich miesiącach, misji kierowania uczelnią o strategicznym znaczeniu dla państwa polskiego. Podjął się też reformy budując nowe jednostki, choćby Akademickie Centrum Analiz Strategicznych, które będzie kształtować nie tylko opinię, analizy, ale również dawać kierunki do działania dla rządzących, dla wszystkich, którzy korzystają i korzystać będą z analiz tego ośrodka. Potrzebujemy takich think-tanków, potrzebujemy takich miejsc, w których strategicznie będziemy patrzeć na to, co się dzieje na świecie

– mówił wicepremier.

Rok akademicki 2024/2025 na Akademii Sztuki Wojennej rozpocznie 2400 studentów (w tym 1100 pierwszego roku), 45 doktorantów i 250 uczestników cywilnych studiów podyplomowych – będą się oni kształcić na 12 kierunkach studiów. Dodatkowo – w ramach Systemu Doskonalenia Zawodowego – naukę rozpocznie również blisko 3400 żołnierzy.

– Jeśli chodzi o kształcenie młodzieży, o kształcenie nowego pokolenia, to rok akademicki jest szczególny dla 1100 studentów, którzy rozpoczynają po raz pierwszy studia. po raz pierwszy przygodę z Akademią Sztuki Wojennej. Jest wydarzeniem najważniejszym w karierze edukacyjnej, ale dla całej wspólnoty akademickiej to jest szczególnie ważne, bo to bardzo liczny rocznik. W sumie 1100 studentów na pierwszym roku, 2400 rozpoczyna studia w ogóle na Akademii Sztuki Wojennej. Do tego wchodzą studia podyplomowe i oczywiście kształcenie ustawiczne żołnierzy Wojska Polskiego, kadry oficerskie. 3600 żołnierzy, którzy kształcą się w tym zakresie. To jest wielki wkład w jakość pełnionej służby. Będziemy z tego korzystać jako Ministerstwo Obrony Narodowej i będą korzystać nasi dowódcy, podnosząc swoje kwalifikacje, umiejętności, doskonaląc się. Jest to bezwzględnie konieczne

– zaznaczył szef resortu obrony narodowej.

– Długo o tym rozmawialiśmy na spotkaniu kierownictwa resortu, ale też z panem rektorem przeprowadziliśmy taką wszechstronną analizę i wierzę, że to zadanie będzie spełnione. A tym zadaniem jest przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w Uniwersytet Obrony Narodowej. (…) Musimy przejść na ten kolejny poziom działań akademickich. Szkoła wyższa, akademia i tym ukoronowaniem jest uniwersytet. Oczywiście do tego potrzebna jest zmiana ustawowa, do której się przygotowujemy, ale ten rok musi być poświęcony na spełnieniu wszystkich koniecznych działań. Do spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych prawem, aby Akademia Sztuki Wojennej mogła stać się Uniwersytetem Obrony Narodowej

– podkreślił wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

