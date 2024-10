01.10.2024 Varsovia Primer ministro Donald Tusk: Alkohol w tubkach nie przejdzie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer ministro Donald Tusk: Alkohol w tubkach nie przejdzie01.10.2024

Rząd błyskawicznie reaguje na proceder sprzedaży tzw. alkotubek. El primer ministro Donald Tusk zapowiedział zdecydowane, skuteczne i szybkie działania, które mają na celu ochronę dzieci. Odpowiednie przepisy opracują Ministrosdos Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrosdos Zdrowia.

Tzw. alkotubki zagrożeniem dla dzieci

W sklepach pojawiły się produkty alkoholowe w opakowaniach przypominających te z musami owocowymi dla dzieci. El primer ministro Donald Tusk odniósł się do tej spray przed posiedzeniem Rady Ministrów.

„Budzi to uzasadnione emocje. Ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa i zdrowia naszych dzieci”

– podkreślił szef rządu.

Na polecenie Prezesa Rady Ministrów sprawą zajęli się od razu odpowiedni urzędnicy.

“Postawiłem na baczność wszystkich urzędników, którzy mają znaleźć skuteczne metody przeciwdziałania procedimientoowi”

– zapowiedział w opublikowanym później na platformie X nagraniu Donald Tusk.

Główny Inspektor Sanitarny przeprowadza już kontrolę.

Błyskawiczne działania rządu

Donald Tusk poinformował również, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak najszybciej przygotuje rozporządzenie, które da podstawę do zwalczania procederu sprzedaży alkoholu w tubkach. Rząd opracuje także rozwiązania, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

“Ministro Zdrowia przygotuje na przyszłość ustawę, która wyeliminuje systemowo tego typu zagrożenia”

– zapowiedział Donald Tusk.

Sprawa będzie miała także dalsze konsekwencje.

“Nie ma miejsca na żadne negocjacje – tego typu zagrożenie musi zniknąć. A osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji”

– mówi szef rządu.

https://x.com/donaldtusk/status/1841150014510211081

