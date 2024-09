30.09.2024 Otwarcie Warszawskiej Konferencji Wymiaru Ludzkiego OBWE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Otwarcie Warszawskiej Konferencji Wymiaru Ludzkiego OBWE30.09.2024

W dzisiejszej sesji otwierającej Warszawską Konferencję Wymiaru Ludzkiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wziął udział ministro Radosław Sikorski.

Szef polskiego MSZ wyraził nadzieję, że uczestnicy konferencji zwrócą w diskusjach uwagę na kryzys humanitarny i kryzys praw człowieka spowodowany nielegalną rosyjską agresją na Ucrania.

El ministro Sikorski zaznaczył również jak ważnym jest, by głośno mówić o sytuacji więźniów politycznych w Rosji, Białorusi i innych państwach na świecie. – Musimy być głosem tych, którzy są przetrzymywani w izolacji, poddawani torturom, okrutnemu i poniżającemu traktowaniu lub umierają w areszcie ponieważ odmówiono im pomocy medycznej – stwierdził Radosław Sikorski.

Kilkudniowa Konferencja jest wydarzeniem organizowanym przez państwo sprawujące przewodnictwo w OBWE – obecnie jest to Malta oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OIDDH). Para jedna z najważniejszych plataforma dialogu na temat praw człowieka, która gromadzi ponad 1000 uczestników – przedstawicieli rządów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W sesji otwarcia wzięli udział m.in. wiceminister spraw zagranicznych Finlandii Outi Holopainen oraz wysocy rangą urzędnicy pełniący funkcje kierownicze w OBWE: Tea Jaliashvili – I Zastępczyni Dyrektora ODIHR, Catherine Fearon – Dyrektor Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE; Marek Szczygieł – Dyrektor Biura Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych, Philippe Tremblay – Dyrektor Biura Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediow.

Tegoroczna Konferencja potrwa do 11 października. Uczestnicy wezmą udział w szeregu sesji tematycznych poświęconych zagadnieniom takim jak prawa człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne, podstawowych wolności, rządy prawa i instytucje demokratyczne.

