20 июня В НГУ стартует приемная кампания — 2026

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Источник: Новосибирский государственный университет –

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20 июня в Новосибирском государственном университете стартует приемная кампания — 2026. В этом году в университете открыто 1390 бюджетных мест на все направления подготовки бакалавриата и специалитета, а также 610 бюджетных мест на программах магистратуры.

В 2026 году в правилах приема произошел ряд изменений. Одно из них касается способов подачи документов. Если ранее поступающие могли воспользоваться четырьмя вариантами, то теперь их осталось три: через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», лично или по почте.

Изменения затронули и прием на целевые места. С 2026 года целевая квота устанавливается в виде детализированных целевых квот в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. Таким образом, каждое целевое место будет закреплено за определенным заказчиком.

Новые правила действуют и для выпускников организаций среднего профессионального образования. Они смогут поступать по внутренним вступительным испытаниям только при приеме на программы высшего образования того же профиля, что был у них в колледже, если вуз установил такую родственность. В остальных случаях потребуется сдавать ЕГЭ.

В НГУ выпускники СПО смогут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний на ряд направлений подготовки, среди которых история, философия, журналистика, математика и компьютерные науки, физика, программная инженерия, мехатроника и робототехника, прикладная информатика и другие. Подробная информация о соответствии программ СПО и ВО размещена на сайте НГУ .

Еще одно нововведение касается поступления по результатам централизованного тестирования (ЦТ) и централизованного экзамена (ЦЭ) Республики Беларусь. Если ранее такой возможностью могли воспользоваться только граждане Беларуси, то теперь результаты ЦТ и ЦЭ смогут использовать и граждане России, сдававшие экзамены в Беларуси.

Изменения коснулись и иностранных абитуриентов: теперь они смогут поступать по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых российскими университетами, только при отсутствии действующих результатов ЕГЭ по соответствующим предметам.

Кроме того, изменился порядок работы с согласием на зачисление: теперь отозвать его можно любым способом независимо от способа подачи документов. При этом сделать это в день издания приказа о зачислении и за день до него будет невозможно.

Обновлены и сроки издания приказов о зачислении на программы бакалавриата и специалитета. Этап приоритетного зачисления пройдет 3 августа, основного зачисления — 7 августа. Для программ магистратуры приказы будут опубликованы 25 августа.

— В 2026 году приемная кампания проходит с учетом ряда изменений, направленных на повышение прозрачности и удобства поступления. Абитуриентам важно заранее ознакомиться с новыми правилами, сроками и особенностями подачи документов, чтобы правильно спланировать процесс поступления, — отмечает начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова.

Все подробности о поступлении в НГУ представлена на сайте в соответствующем разделе.

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