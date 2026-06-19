10-я выставка «Китай-Южная Азия»: постоянный участник из Пакистана высоко оценивает потенциал китайского рынка

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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В пакистанском выставочном секторе павильона стран Южной Азии 10-й выставки «Китай-Южная Азия» витает густой аромат специй и резного дерева. В левой части средней зоны сектора пакистанский бизнесмен Саад активно рекламирует мебель из красного дерева. В 2013 году он впервые привез свою продукцию на первую выставку в Куньмин и с тех пор участвует в каждой выставке, став ее постоянным участником.

За десять лет Саад стал свидетелем постоянного расширения масштабов выставки и улучшения сервиса. Раньше ему приходилось самому искать переводчиков, оформлять таможенные документы и организовывать доставку товаров, а теперь «комплексное обслуживание» решает все эти вопросы, что на его взгляд, очень удобно. Он также отмечает мощные логистические возможности Китая: доставка выбранной покупателем мебели осуществляется быстро и без лишних хлопот.

Благодаря участию в выставке Саад не только получил множество заказов, но и установил контакты с экспонентами со всей Южной Азии и других регионов мира для поиска возможностей сотрудничества. Бурная экономическая активность на выставке вселяет в него уверенность в китайском рынке.

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