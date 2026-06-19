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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Вашингтон, 19 июня /Синьхуа/ — Вооруженные силы Соединенных Штатов в четверг нанесли очередной удар по якобы принадлежавшему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана, в результате три человека погибли. Об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

Судно находилось под управлением организаций, включенных в список террористических, и следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана, говорится на странице командования в соцсети X.

“Трое мужчин-наркотеррористов были убиты в ходе операции. Никто из американских военных не пострадал”, — заявили военные.

С сентября прошлого года американские силы потопили десятки судов, предположительно перевозивших наркотики в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, в результате чего погибли 211 человек. –0–

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