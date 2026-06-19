Post

Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дуаньуцзе – один из самых древних китайских праздников, история которого насчитывает более 2 тыс. лет. Его отмечают 5 числа 5 месяца по лунному календарю (как правило, в июне).

Существует несколько легенд о происхождении праздника. Наиболее популярно предание о Цюй Юане – известном поэте древности и вельможе царства Чу, жившем в период Весны и Осени (722-481 гг. до н. э.). Видя, как его родина подвергается натиску мощного царства Цинь, Цюй Юань давал правителю Чу ценные советы касательно укрепления военной мощи государства и сопротивления неприятелю. Однако советы были оспорены другими вельможами и в результате правитель царства уволил Цюй Юаня с должности и изгнал из столицы. В ссылке Цюй Юань сочинил бессмертные произведения, в которых выразил тоску по родине: «Лисао» («Элегия отрешенного»), «Тяньвэнь» («Вопросы к Небу»), «Цзюгэ» («Девять элегий») и др.

В 278 г. до н. э., когда войска Цинь захватили столицу Чу, Цюй Юань написал свое последнее произведение «Хуайша», и, будучи не в силах пережить позор падения его страны, пятого числа пятого месяца бросился в реку Милоцзян. Узнав о смерти поэта, подданные Чу пришли к реке. Рыбаки пытались отыскать тело утопленника. Люди бросали в реку рис, яйца и другую еду, чтобы рыбы и раки не повредили тело Цюй Юаня. Один из лекарей вылил в реку крепкое рисовое вино для того, чтобы обитатели реки, напившись вина, не смогли съесть останки поэта. Так постепенно сложился обычай каждый год пятого числа пятого месяца устраивать гонки на драконьих лодках, пить рисовое вино и есть праздничное лакомство «цзунцзы».

Цзунцзы – приготавливаемое на пару кушанье из клейкого риса, обернутое тростниковыми, бамбуковыми или пальмовыми листьями и перевязанное разноцветными шелковыми нитями. Согласно историческим записям, цзунцзы появились именно в период Весны и Осени. Начинкой для цзунцзы могут быть финики, пюре из бобов, мясо, яичный желток. В наше время каждый год в начале пятого месяца по лунному календарю во многих китайских семьях вымачивают клейкий рис, моют тростниковые листья и готовят цзунцзы. Праздничное кушанье можно купить и в магазинах.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.