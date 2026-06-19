Post

Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Вашингтон, 18 июня /Синьхуа/ — Поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию на переговоры по Ирану была отложена. Об этом в четверг сообщили в Белом доме.

“На данный момент вице-президент не собирается уезжать сегодня вечером”, — говорится в заявлении представителя Белого дома. –0–

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.