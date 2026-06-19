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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Лондон, 19 июня /Синьхуа/ — Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм одержал победу на довыборах в Палату общин британского парламента. Об этом свидетельствуют оглашенные в пятницу результаты выборов.

Это открывает путь для его возвращения в парламент и получения возможности претендовать на пост лидера Лейбористской партии. –0–

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