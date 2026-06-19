Срочно: Израильские военные сообщили о гибели четырех солдат на юге Ливана

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Иерусалим, 19 июня /Синьхуа/ — Израильские военные заявили, что четверо солдат были убиты в бою на юге Ливана, сообщили СМИ в пятницу.

По данным Национального информационного агентства Ливана, по меньшей мере 16 человек погибли в результате серии израильских авиаударов по жилым кварталам в районе Набатия на юге Ливана рано утром в пятницу. –0–

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