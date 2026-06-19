Проведение конкурса «Мост китайского языка» в ряде стран способствует культурному взаимопониманию и сближению народов

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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На днях в столице Лаоса Вьентьяне участница демонстрирует свои таланты на финале конкурса «Мост китайского языка» среди студентов университетов в Лаосе.

Конкурс китайского языка «Мост китайского языка» недавно прошел в Лаосе, Панаме, Израиле и других странах. Мероприятие позволило участникам из разных стран поделиться любовью к китайскому языку, открыть для себя очарование китайской культуры и сблизиться друг с другом.

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