Потребительский бум на умные очки

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Благодаря развитию технологий и реализации государственной политики субсидирования потребления, умные очки находят все более широкое применение в таких сценариях, как просмотр фильмов и развлечения, деловая деятельность, съемка от первого лица и другие. Они постепенно превратились из «гаджетов для гиков» в товары массового потребления. В 2026 году продажи умных очков продолжают неуклонно расти.

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