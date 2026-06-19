Post

Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

2026-06-18 11:13:14丨Russian.News.Cn

Хайкоу, 18 июня /Синьхуа/ — Особый таможенный режим, введенный в провинции Хайнань /Южный Китай/ 18 декабря 2025 года, оправдал себя в качестве драйвера потребления: на 31 мая 2026 года на острове было совершено 2,74 млн беспошлинных покупок на общую сумму 20,34 млрд юаней /1 ам. долл. – 6,8 юаня/, что на 20,5 проц. и 15,8 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хайкоу, 18 июня /Синьхуа/ — Особый таможенный режим, введенный в провинции Хайнань /Южный Китай/ 18 декабря 2025 года, оправдал себя в качестве драйвера потребления: на 31 мая 2026 года на острове было совершено 2,74 млн беспошлинных покупок на общую сумму 20,34 млрд юаней /1 ам. долл. – 6,8 юаня/, что на 20,5 проц. и 15,8 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хайкоу, 18 июня /Синьхуа/ — Особый таможенный режим, введенный в провинции Хайнань /Южный Китай/ 18 декабря 2025 года, оправдал себя в качестве драйвера потребления: на 31 мая 2026 года на острове было совершено 2,74 млн беспошлинных покупок на общую сумму 20,34 млрд юаней /1 ам. долл. – 6,8 юаня/, что на 20,5 проц. и 15,8 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хайкоу, 18 июня /Синьхуа/ — Особый таможенный режим, введенный в провинции Хайнань /Южный Китай/ 18 декабря 2025 года, оправдал себя в качестве драйвера потребления: на 31 мая 2026 года на острове было совершено 2,74 млн беспошлинных покупок на общую сумму 20,34 млрд юаней /1 ам. долл. – 6,8 юаня/, что на 20,5 проц. и 15,8 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хайкоу, 18 июня /Синьхуа/ — Особый таможенный режим, введенный в провинции Хайнань /Южный Китай/ 18 декабря 2025 года, оправдал себя в качестве драйвера потребления: на 31 мая 2026 года на острове было совершено 2,74 млн беспошлинных покупок на общую сумму 20,34 млрд юаней /1 ам. долл. – 6,8 юаня/, что на 20,5 проц. и 15,8 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.